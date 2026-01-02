Dormir nu peut-il vraiment prolonger la vie de 7 ans ? Décryptage d’une affirmation virale

Un récent engouement sur les réseaux sociaux affirme que dormir nu permettrait de vivre sept ans de plus. Cette promesse séduit, mais qu’en est-il réellement ? Décryptage des faits et des preuves derrière cette affirmation surprenante.

Tl;dr Aucun lien prouvé entre sommeil nu et longévité accrue.

Dormir nu améliore parfois la qualité du sommeil.

Bénéfices réels : thermorégulation, confort, intimité renforcée.

Des affirmations exagérées autour du sommeil nu

Sur les réseaux sociaux, l’idée selon laquelle dormir sans vêtements serait la clé de la longévité a récemment pris de l’ampleur. À l’origine de ce phénomène viral, un tweet partagé par l’entrepreneur américain Bryan Johnson : il relayait le message qu’une femme dormant nue vivrait sept ans de plus. Pourtant, ce dernier a rapidement rectifié : « Il s’agit d’une affirmation infondée ». Selon lui, si dormir nu peut présenter certains avantages réels pour le corps et le bien-être, rien ne permet d’affirmer qu’il prolonge significativement l’espérance de vie.

Ce que dit réellement la science

Derrière le battage médiatique, que nous apprend la littérature scientifique ? Plusieurs études, comme celles publiées dans le Journal of Physiological Anthropology ou la revue Sleep, insistent sur un point central : la thermorégulation. En effet, une température corporelle plus basse favorise une meilleure qualité de sommeil, notamment en prolongeant les phases de sommeil profond. Dormir nu permettrait ainsi au corps de se refroidir plus efficacement, surtout dans une chambre fraîche. Un rapport récent de la Sleep Foundation souligne également que le fait d’éviter la surchauffe nocturne contribue à un repos plus réparateur.

Bénéfices prouvés et mythes persistants

En revanche, les recherches sont catégoriques : aucune étude clinique ou épidémiologique n’a démontré que dormir nu augmenterait directement l’espérance de vie humaine. Les scientifiques expliquent que même des facteurs majeurs comme une guérison complète du cancer n’ajouteraient que quelques années à la moyenne statistique ; prétendre que le simple abandon du pyjama apporterait sept ans supplémentaires relève donc clairement du fantasme. Les bénéfices attestés concernent plutôt :

Thermorégulation nocturne améliorée

Diminution des irritations cutanées et meilleure aération

Intimité accrue en couple grâce au contact peau à peau

L’essentiel pour bien dormir

Le consensus scientifique actuel invite surtout à privilégier un environnement tempéré (autour de 15–19 °C), quelle que soit votre tenue nocturne. Miser sur une bonne hygiène du sommeil, réguler la température ambiante et veiller à son confort personnel semblent être les véritables clés d’un sommeil réparateur – avec ou sans pyjama. Rien ne sert donc de s’attendre à des miracles : si dormir nu vous aide à mieux dormir, profitez-en… mais il n’y a là aucune garantie pour vivre plus longtemps.