Ce parasite cérébral touchant des millions de personnes se révèle bien plus actif qu’on ne l’imaginait

Des millions de personnes dans le monde sont porteuses d’un parasite cérébral dont la dangerosité était jusque-là sous-estimée. De nouvelles recherches révèlent que cet organisme est bien plus actif et complexe qu’on ne le pensait jusqu’à présent.

Tl;dr Le parasite T. gondii reste actif dans le cerveau.

Les kystes hébergent plusieurs formes de parasites.

Cette découverte ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques.

Un parasite cérébral bien plus dynamique qu’on ne le pensait

Jusqu’à récemment, la communauté scientifique croyait que le Toxoplasma gondii, ce parasite infectant près d’un tiers de la population mondiale, menait une existence quasiment silencieuse dans le cerveau humain. On savait que ce micro-organisme se multiplie principalement chez le chat, avec les souris et d’autres animaux servant d’hôtes intermédiaires ; chez l’humain, il s’installe discrètement après un contact avec des excréments de chat ou de la viande crue.

Des kystes au cœur du cycle du parasite

L’idée dominante voulait que chaque minuscule kyste formé dans les tissus cérébraux abrite une seule forme dormante du parasite, indétectable tant que les défenses immunitaires tiennent bon. Pourtant, selon l’équipe de recherche de l’Université de Californie à Riverside (UCR), cette image mérite d’être revue. Grâce à la technologie du séquençage ARN unicellulaire, ces chercheurs ont mis en évidence la coexistence de plusieurs sous-types du parasite à l’intérieur même des kystes chez la souris.

La chercheuse en biomédecine Emma Wilson confie ainsi : « Le kyste n’est pas simplement un abri silencieux – il s’agit d’un centre actif où différents types du parasite se préparent à survivre, à se propager ou à se réactiver. » Cette pluralité pourrait expliquer pourquoi les traitements actuels échouent parfois à éradiquer complètement la maladie. Les médicaments doivent cibler séparément la forme active et celle dormante de l’infection.

Une évolution non linéaire et des implications cliniques majeures

L’analyse approfondie des cerveaux de souris infectées depuis 28 jours a révélé que les kystes mûrs contenaient davantage de diversité parasitaire qu’au début de l’infection. Pendant la première semaine, les parasites adoptent un rythme de croissance rapide avant d’évoluer vers des formes plus lentes qui assurent le maintien des kystes.

Selon les auteurs, croire en une maturation linéaire serait réducteur. Comme le souligne Wilson : « Pendant des décennies, nous avons simplifié à l’extrême le cycle du Toxoplasma. » Or, cette nouvelle perspective met en avant le rôle central du kyste : « C’est là qu’il faut agir pour développer des thérapies efficaces contre la toxoplasmose. »

Nouvelles cibles thérapeutiques à explorer

Pour clarifier les enjeux cliniques, voici ce qu’il faut retenir :

Toxoplasmose : maladie provoquée par T. gondii pouvant entraîner fièvre, troubles psychiatriques ou crises chez les personnes immunodéprimées.

Les traitements actuels peinent à viser toutes les formes parasitaires.

L’identification précise des sous-types offre désormais des pistes pour concevoir des médicaments plus ciblés.

Il semble désormais indispensable pour la recherche médicale d’adapter ses stratégies face à cette diversité jusque-là insoupçonnée au cœur même des infections chroniques par ce parasite.