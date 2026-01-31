L’activité physique rajeunit le cerveau, selon des images révélées par IRM

Selon des analyses réalisées grâce à l’imagerie par résonance magnétique, l’activité physique régulière serait associée à un rajeunissement de l’apparence du cerveau, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur les bienfaits cognitifs de l’exercice.

Tl;dr L’exercice régulier rajeunit biologiquement le cerveau.

Effet constaté après 12 mois, différence proche d’un an.

Mécanismes précis encore inconnus, recherches à approfondir.

Un cerveau plus jeune grâce à l’exercice physique ?

Dans le vaste domaine des bienfaits de l’activité physique, un nouvel argument de poids s’ajoute à la liste déjà longue : celui d’un rajeunissement cérébral. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs américains du AdventHealth Research Institute, suivre les recommandations hebdomadaires en matière d’exercice pourrait contribuer à ralentir le vieillissement du cerveau, même chez les adultes en bonne santé et âgés de 26 à 58 ans.

Une étude clinique sur douze mois

Le protocole mis en place a concerné 130 participants répartis en deux groupes. L’un suivait ses habitudes, l’autre respectait les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé : soit environ 150 minutes par semaine d’activité modérée à intense. Résultat ? Les analyses effectuées via des IRM cérébrales montrent que ceux ayant adopté ce mode de vie affichaient un cerveau en moyenne 0,6 an plus jeune que leur âge réel. À l’inverse, dans le groupe témoin, le cerveau paraissait environ 0,35 an plus âgé, même si cette différence n’atteint pas un seuil statistique fort selon les chercheurs. En somme, il existe presque un an d’écart entre les deux groupes – un chiffre modeste mais qui, cumulé sur plusieurs décennies, pourrait peser lourd.

Derrière l’effet, des mécanismes encore flous

Faut-il voir là la recette miracle pour préserver ses facultés cognitives face au temps qui passe ? Pas si vite. Les scientifiques restent prudents. Comme l’explique Lu Wan, « Nous pensions que les progrès en forme physique ou en pression artérielle expliqueraient cet effet ; ce n’est pas le cas. » Plusieurs pistes restent envisagées – inflammation réduite, amélioration subtile de la structure cérébrale ou mécanismes moléculaires – mais aucune explication nette n’a émergé.

Voici ce qu’il faut retenir pour ceux qui s’interrogent sur la meilleure stratégie pour préserver leur santé cérébrale :

L’activité physique régulière semble être un levier accessible et prometteur.

semble être un levier accessible et prometteur. L’impact est mesurable dès la quarantaine et potentiellement au-delà.

D’autres facteurs entrent probablement en jeu et méritent investigation.

Pistes ouvertes et perspectives

De nouveaux travaux devront confirmer ces observations auprès de groupes plus variés et chez des personnes présentant déjà des risques cognitifs accrus. Pour autant, comme le souligne avec justesse le neuroscientifique Kirk Erickson, « nos résultats encouragent tous ceux qui veulent agir aujourd’hui pour protéger leur cerveau demain ». Un message simple à retenir : bouger régulièrement pourrait bien être un pari gagnant contre le temps qui passe.