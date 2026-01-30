Une vaste étude révèle un risque accru d’infarctus et d’AVC chez les couche-tard

Une vaste étude révèle une corrélation entre le fait d’avoir un chronotype nocturne et un risque accru d’infarctus et d’accident vasculaire cérébral. Les personnes préférant veiller tard présenteraient donc davantage de problèmes cardiovasculaires.

Tl;dr Les noctambules risquent plus de problèmes cardiaques.

Désynchronisation horloge interne et horaires sociaux en cause.

Adopter des habitudes saines reste essentiel pour tous.

Noctambules : un mode de vie à risque pour le cœur

Faut-il vraiment s’inquiéter si l’on préfère la lumière tamisée du soir au lever du soleil ? Une vaste étude menée sur plus de 300 000 adultes, issus de la base de données britannique UK Biobank, met en lumière un risque accru pour la santé cardiovasculaire chez les personnes ayant un rythme « du soir ». Ces résultats, publiés dans le Journal of the American Heart Association, pointent une corrélation entre ce mode de vie et une élévation de 16 % du risque d’infarctus ou d’AVC au cours des quatorze années de suivi.

L’horloge biologique face aux contraintes sociales

Le vrai défi, selon le chercheur principal Sina Kianersi (Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School), ne réside pas tant dans la tendance à veiller tard, mais dans la difficulté à concilier cette préférence avec les exigences d’un monde calé sur les rythmes matinaux. L’organisme humain suit un rythme circadien, cette horloge interne qui régule nos phases d’éveil et de sommeil, mais aussi notre tension artérielle, notre métabolisme ou encore la production d’hormones. Or, « C’est le décalage entre l’horloge interne et les horaires imposés qui complique l’adoption de comportements bénéfiques pour le cœur », souligne Kianersi.

Mauvaises habitudes et facteurs aggravants

Pourquoi ce risque accru ? Les noctambules sont plus exposés à certains comportements délétères : tabagisme, manque d’activité physique, alimentation déséquilibrée ou sommeil écourté. Les femmes semblent particulièrement touchées par cette tendance. Selon l’experte Kristen Knutson (Northwestern University), il est difficile pour ceux qui vivent à contre-temps « d’assumer un emploi du temps matinal alors que leur organisme n’y est pas préparé ». De plus, leur métabolisme pourrait peiner à traiter un petit-déjeuner copieux pris tôt – une période qui correspond toujours à leur nuit biologique.

Voici quelques leviers proposés par l’American Heart Association pour limiter les risques :

Bouger davantage au quotidien.

Cesser de fumer.

S’attacher à une alimentation équilibrée et suffisante en sommeil.

S’adapter sans viser la perfection

Toutefois, inutile de céder à la fatalité. Pour Kianersi, lui-même « plutôt du soir », il vaut mieux se concentrer sur les fondamentaux : abandonner le tabac, conserver des horaires réguliers de sommeil et viser la cohérence plutôt que la perfection. Un conseil qui s’adresse finalement à chacun d’entre nous, quelle que soit l’heure à laquelle on se sent le plus en forme.