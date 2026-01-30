Des chercheurs découvrent un mécanisme épigénétique capable de freiner la formation des cellules graisseuses

Des chercheurs ont découvert un mécanisme épigénétique capable de ralentir la formation de cellules graisseuses. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour mieux contrôler la prise de poids et lutter contre l’obésité.

Tl;dr Découverte d’un mécanisme épigénétique régulant les cellules graisseuses.

YAP/TAZ peuvent bloquer la transformation en cellules adipeuses.

Vers de nouveaux traitements contre l’obésité et le diabète.

Une avancée majeure dans la compréhension des cellules graisseuses

Comment une cellule devient-elle une cellule graisseuse ? Cette question, au cœur des recherches sur l’obésité et le diabète de type 2, vient de connaître un éclairage inédit grâce à une équipe du Korea Advanced Institute of Science and Technology. Ces chercheurs ont percé certains mystères entourant la formation – ou la prévention – des cellules adipeuses, aussi appelées adipocytes.

Le rôle central de PPARγ sous la loupe scientifique

Au centre de cette découverte : la protéine PPARγ. Longtemps considérée comme le « chef d’orchestre » dans l’activation du programme génétique menant à la création d’une cellule graisseuse, PPARγ enclenche toute une série de gènes responsables de la différenciation cellulaire. Mais jusqu’à présent, il restait obscur comment ce processus pouvait être interrompu.

C’est ici que deux autres acteurs entrent en scène : les protéines YAP et TAZ, éléments clés de la voie de signalisation dite du Hippo pathway. Ce mécanisme biologique complexe intervient dans le contrôle de la taille des organes en décidant du sort des cellules : division, mort programmée ou spécialisation en types cellulaires tels que les adipocytes.

Mécanismes épigénétiques et pistes thérapeutiques émergentes

À l’aide d’analyses génomiques menées chez la souris, l’équipe a révélé qu’un interrupteur épigénétique – capable de modifier l’expression génétique sans altérer l’ADN – venait contrarier les instructions données par PPARγ. En libérant le frein qui limite normalement YAP et TAZ (c’est-à-dire en désactivant le Hippo pathway), ces protéines se sont montrées capables d’inverser partiellement le destin des cellules graisseuses : elles perdaient leurs caractéristiques principales pour ressembler à des précurseurs cellulaires plutôt qu’à de véritables adipocytes.

Les résultats suggèrent donc plusieurs perspectives :

Mieux cibler la formation ou l’élimination des graisses dans l’organisme ;

Envisager à terme des stratégies personnalisées contre les maladies métaboliques ;

Miser sur une approche fine via la manipulation épigénétique.

Nouvelles frontières pour les traitements contre l’obésité

Pourtant, même si ces travaux ne concernent pour l’instant que les modèles murins, ils ouvrent une brèche dans notre compréhension. L’espoir est là : mieux comprendre comment PPARγ influence (ou non) le devenir cellulaire pourrait offrir demain des solutions plus précises pour lutter contre les excès de masse grasse et leurs lourdes conséquences. Comme le souligne le biologiste moléculaire Dae-Sik Lim : « [L’étude] a posé une base essentielle pour appréhender finement les changements d’identité des adipocytes et, à long terme, développer des stratégies thérapeutiques personnalisées pour les patients atteints de maladies métaboliques ». Reste désormais à franchir le cap vers des applications cliniques sûres et efficaces.