Le taux de survie au cancer aux États-Unis atteint désormais un record historique de 70%

Le taux de survie au cancer aux États-Unis vient d’atteindre un niveau record, avec 70 % des patients vivant au moins cinq ans après le diagnostic. Ce progrès marque une avancée majeure dans la lutte contre la maladie.

Tl;dr 70 % de survie à cinq ans au cancer aux États-Unis.

Progrès majeurs pour les cancers avancés ou mortels.

Inégalités persistantes selon le type, l’origine et la région.

Des chiffres historiques, mais des défis persistants

Le dernier rapport de l’American Cancer Society (ACS) dresse un constat nuancé : si les progrès dans la lutte contre le cancer sont indéniables aux États-Unis, les inégalités demeurent criantes. Avec une survie à cinq ans atteignant désormais 70 % pour les cancers diagnostiqués entre 2015 et 2021 – contre seulement 49 % dans les années 1970 –, le pays enregistre un record historique. Cette amélioration ne concerne pas uniquement les formes les plus faciles à traiter. Les taux de survie des cancers avancés ont plus que doublé depuis le milieu des années 1990, passant de 17 % à 35 %.

L’impact du dépistage et des traitements modernes

À l’origine de cette évolution, plusieurs facteurs s’entrecroisent : généralisation du dépistage précoce, avancées thérapeutiques et recul du tabagisme. Grâce à ces efforts conjoints, près de 4,8 millions de décès par cancer ont été évités entre 1991 et 2023, offrant un nouvel horizon à plus de trois millions d’hommes et un million et demi de femmes. Si l’on détaille davantage, certains cancers affichent des taux de survie remarquables : « Le cancer de la thyroïde et celui de la prostate atteignent chacun 98 %, tandis que le testicule et le mélanome culminent à 95 % », souligne la première auteure, l’épidémiologiste Rebecca Siegel. A contrario, le pronostic reste sombre pour ceux du poumon (28 %), du foie (22 %), de l’œsophage (22 %) ou du pancréas (13 %).

Diversité des situations et fractures sociales

Pourtant, derrière ces succès globaux se cachent d’importantes disparités. Les données compilées par l’ACS, issues d’incidences jusqu’en 2022 et de mortalité jusqu’en 2023, révèlent l’influence persistante du contexte socio-économique, ethnique ou géographique :

Taux de mortalité chez les populations amérindiennes environ deux fois supérieurs à ceux des personnes blanches pour certains cancers.

à ceux des personnes blanches pour certains cancers. L’écart géographique est frappant : entre 122 morts pour 100 000 habitants dans des États comme l’Utah, Hawaï, ou New York, contre près de 180 dans le Kentucky, le Mississippi ou la Virginie-Occidentale.

L’accès aux soins, aux vaccins comme celui contre le papillomavirus humain (avec une couverture variant selon les États entre 38 % et 84 %), tout comme la politique locale en matière d’assurance santé, continuent ainsi d’agir sur le sort des patients.

L’après-Covid, nouveaux enjeux et vigilance nécessaire

Le rapport anticipe également que la pandémie aura laissé sa marque : la baisse temporaire du dépistage pourrait entraîner jusqu’à « 7 000 décès supplémentaires par cancer colorectal d’ici à 2040 » . Toutefois, une reprise récente des tests laisse espérer limiter cet impact. Les projections tablent sur plus de deux millions de nouveaux cas et près de 630 000 décès en 2026 ; rien qu’à elle seule, la maladie pulmonaire devrait causer davantage de morts que le cancer colorectal et pancréatique réunis.

Face à ces perspectives contrastées, le PDG de l’ACS, Shane Jacobson, met en garde : « La menace qui pèse sur les financements dédiés à la recherche ou sur l’accès à une assurance santé pourrait compromettre ces avancées historiques. » Le combat contre le cancer est loin d’être terminé.