Une nouvelle étude précise la quantité d’exercice hebdomadaire nécessaire pour maîtriser sa tension artérielle

Une récente étude s’est penchée sur la quantité d’activité physique hebdomadaire nécessaire pour maintenir une pression artérielle stable. Les chercheurs ont ainsi précisé les niveaux d’exercice recommandés afin de mieux prévenir l’hypertension.

Tl;dr L’activité physique prévient l’ hypertension jusqu’à 60 ans.

jusqu’à 60 ans. Les niveaux chutent après 18 ans, surtout chez certains groupes.

Des écarts marqués persistent selon le genre et l’origine ethnique.

Un enjeu crucial : maintenir l’activité physique à l’âge adulte

Dans nos sociétés modernes, la question de l’hypertension artérielle s’impose comme une préoccupation majeure de santé publique. Pourtant, une étude menée sur plus de 5 000 participants issus de quatre grandes villes américaines révèle que le maintien d’une activité physique soutenue au fil des années demeure un défi, notamment lors du passage à la vie adulte. Les résultats interpellent : tandis que les adolescents affichent souvent des niveaux d’activité élevés, cette dynamique s’effrite entre 18 et 40 ans, laissant place à une hausse progressive des cas d’hypertension.

Des disparités persistantes et préoccupantes

Ce phénomène ne touche cependant pas tous les groupes de la même manière. Selon les chercheurs de l’University of California, San Francisco (UCSF), des facteurs sociaux profonds influencent la capacité à rester actif avec l’âge. En particulier, les courbes divergent nettement selon l’origine ethnique et le genre. Chez les participants noirs, hommes comme femmes, la baisse d’activité se poursuit après quarante ans, tandis qu’elle tend à se stabiliser chez leurs homologues blancs. Un chiffre illustre la gravité de ces écarts : à 60 ans, près de 90 % des hommes et femmes noirs souffrent d’hypertension contre environ la moitié seulement des femmes blanches.

L’activité physique double recommandée : un cap difficile mais décisif

Les données recueillies sur plus de trois décennies confirment que pratiquer au moins cinq heures hebdomadaires d’activité modérée – soit le double du minimum actuellement préconisé – permettrait de réduire sensiblement le risque d’hypertension. Cette prévention accrue se révèle particulièrement marquée chez ceux qui maintiennent cet effort jusqu’à l’âge de soixante ans. Toutefois, il faut bien admettre que les obstacles s’accumulent au fil du parcours : insertion professionnelle, responsabilités familiales ou conditions socio-économiques défavorables érodent progressivement le temps alloué à l’exercice.

À ce titre, voici quelques difficultés couramment identifiées par les chercheurs :

Bascule vers la vie active avec moins d’opportunités sportives

Croissance des charges familiales et professionnelles

Environnements urbains peu propices à la pratique régulière

Une prévention à repenser collectivement

À travers ces constats sans appel, l’équipe pilotée par Kirsten Bibbins-Domingo plaide pour une révision ambitieuse des standards d’activité physique dès le début de l’âge adulte. Car si « la majorité des jeunes adultes présentent déjà des niveaux sous-optimaux d’exercice physique », comme le souligne le Dr Jason Nagata, tout relâchement favorise inéluctablement l’apparition de cette « tueuse silencieuse » qu’est l’hypertension. Or, il en va non seulement du cœur, mais aussi du cerveau puisque les conséquences incluent accidents vasculaires et démence. Une urgence sanitaire qui questionne aussi notre organisation sociale et appelle à davantage d’équité dans l’accès aux solutions préventives.