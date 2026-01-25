Une hausse de la glycémie augmenterait de 69 % le risque d’Alzheimer

Une récente étude révèle qu’une hausse marquée du taux de sucre dans le sang serait associée à une augmentation de 69 % du risque de développer la maladie d’Alzheimer, soulignant l’importance du contrôle glycémique pour la santé cérébrale.

Tl;dr Les pics de glycémie post-repas augmentent le risque d’Alzheimer.

Lien observé uniquement via prédispositions génétiques spécifiques.

Des recherches sur des populations diverses restent nécessaires.

Un lien inattendu entre glycémie et Alzheimer

Ces derniers temps, la science s’attarde sur les connexions insoupçonnées entre maladies métaboliques et troubles neurodégénératifs. Une étude britannique récente vient précisément raviver le débat autour du rôle des pics de glycémie après les repas dans le développement de la maladie d’Alzheimer. Menée par une équipe de l’Université de Liverpool, cette recherche remet en question nos certitudes : là où l’on attendait l’implication du diabète ou de la résistance à l’insuline, c’est finalement la hausse temporaire du glucose sanguin postprandial qui interpelle.

L’analyse génétique au cœur des découvertes

Pour mieux cerner ces mécanismes, les chercheurs ont analysé un vaste jeu de données génétiques portant sur 357 883 individus issus du UK Biobank. En utilisant la méthode dite de Mendelian Randomization (MR), ils ont identifié une association frappante : les personnes présentant une prédisposition à des élévations marquées de la glycémie deux heures après un repas voyaient leur risque de développer Alzheimer augmenter de 69 %. Ce chiffre, particulièrement marquant, n’a pas été observé pour d’autres facteurs glycémiques tels que le niveau basal de glucose ou d’insuline, ni même pour l’insulinorésistance.

L’approche MR a ceci d’intéressant qu’elle s’appuie exclusivement sur les variations génétiques innées, minimisant ainsi le poids des variables environnementales ou d’autres pathologies. Pour autant, il subsiste des interrogations sur les voies biologiques sous-jacentes : « Notre étude suggère que cette tendance génétique aux pics glycémiques postprandiaux accroît le risque d’Alzheimer, mais le mécanisme exact demeure à élucider », reconnaissent les auteurs.

Des résultats encore à confirmer

Toutefois, prudence reste de mise. Les chercheurs n’ont pas réussi à répliquer ces conclusions dans une cohorte indépendante plus ancienne, comprenant 111 326 sujets. Plusieurs facteurs sont avancés : biais de sélection dans les bases de données – comme la prédominance d’individus en meilleure santé ou appartenant à une catégorie socio-économique plus élevée dans le UK Biobank, sans oublier que seuls des participants d’ascendance britannique blanche y sont représentés.

Un point que souligne avec réserve la généticienne épidémiologiste Vicky Garfield : « Il faut désormais confirmer ce lien chez des populations et origines plus variées avant toute généralisation ou piste thérapeutique concrète. »

Nouvelles pistes pour la prévention ?

L’enjeu scientifique et médical est loin d’être anecdotique : si ces observations se vérifient ailleurs, elles pourraient mener à de nouvelles stratégies ciblant spécifiquement la gestion des glycémies postprandiales. À terme, cela offrirait un levier supplémentaire pour réduire le risque de démence chez les personnes atteintes de diabète. Reste que tout cela appelle des investigations plus larges et inclusives – et peut-être un changement subtil dans notre approche quotidienne face au sucre.