Des chercheurs tentent de propager la grippe et ont une étonnante surprise

Des chercheurs ont tenté de provoquer la transmission de la grippe entre volontaires en laboratoire, espérant mieux comprendre comment le virus se propage. Leurs résultats ont révélé une surprise qui remet en question certaines idées reçues sur la contagion.

Tl;dr Expérience : aucun cas de grippe malgré contact prolongé.

Certaines conditions essentielles manquaient pour transmettre la grippe.

Toux, éternuements et immunité jouent un rôle clé.

Un huis clos expérimental face à la grippe

Au cœur d’une étude menée par l’Université du Maryland, des volontaires adultes se sont retrouvés enfermés plusieurs jours dans une petite chambre d’hôtel, partageant jeux, objets et exercices physiques avec des personnes atteintes de la grippe. L’objectif était simple, mais audacieux : observer la propagation réelle du virus dans des conditions soigneusement orchestrées pour en favoriser la transmission. Curieusement, après sept jours de proximité intense, pas un seul des participants sains n’a contracté l’infection.

Pourquoi le virus n’a-t-il pas circulé ?

Les scientifiques ont cherché à comprendre ce paradoxe. Plusieurs hypothèses émergent :

Faible excrétion virale chez les « donneurs » infectés, adultes peu symptomatiques libérant peu de particules infectieuses ;

chez les « donneurs » infectés, adultes peu symptomatiques libérant peu de particules infectieuses ; Immunité partielle acquise par les « receveurs », la plupart ayant traversé plusieurs saisons grippales ou ayant été vaccinés ;

acquise par les « receveurs », la plupart ayant traversé plusieurs saisons grippales ou ayant été vaccinés ; Mouvement d’air continu dans la pièce qui aurait dispersé et dilué les aérosols porteurs du virus.

Il apparaît donc que si le contact rapproché compte, il ne suffit pas. Des facteurs comme la quantité de virus émise lors de toux ou d’éternuements – quasiment absents ici – et la ventilation jouent un rôle déterminant.

Aérosols, immunité et rôle du comportement

Le mode principal de diffusion de la grippe reste bien les aérosols, ces minuscules gouttelettes expulsées en respirant, toussant ou éternuant. Mais tous les patients n’émettent pas le virus au même niveau : certains deviennent de véritables « super propagateurs ». De plus, il faut rappeler que l’immunité acquise au fil des ans ou via la vaccination peut réduire significativement le risque d’infection.

La circulation constante de l’air, volontairement entretenue durant l’expérience, a probablement brisé les nuages de particules virales. En pratique, cela remet sur le devant de la scène l’importance d’une bonne ventilation dans les espaces clos.

Grippe : vigilance et nuance restent de mise

Cette expérience ne remet nullement en cause la dangerosité de l’influenza, responsable chaque année de millions d’infections mondiales. Elle met plutôt en lumière la complexité réelle des mécanismes de transmission. Pour limiter les risques : éviter tout contact rapproché avec des personnes présentant toux ou éternuements, privilégier le port du masque en présence de symptômes et maintenir une aération suffisante restent essentiels selon les recommandations actuelles.

Comme le rappelle le professeur Conor Meehan, il demeure prudent d’appliquer les gestes barrières et se faire vacciner : « Il vaut mieux considérer qu’on peut attraper ou transmettre la grippe à tout moment. »