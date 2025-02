Distinguer la grippe A de la grippe B : un guide pratique

Comment distinguer efficacement la grippe de type A de la grippe de type B : un guide pour comprendre les nuances et les différences essentielles.

Tl;dr La grippe continue de sévir, surtout avec le pic hivernal.

Il existe quatre types de virus de la grippe : A, B, C et D.

Les symptômes de la grippe A et B sont souvent les mêmes.

Comprendre l’activité grippale en plein pic hivernal

En cette période hivernale, l’activité grippale est particulièrement élevée et continue de croître. Avec de nombreux types de grippe en circulation, comment reconnaître les différentes souches ? Il est important de savoir que tous les virus de la grippe ne sont pas identiques.

Les différents types de virus de la grippe

Il existe quatre types de virus de la grippe : A, B, C et D. Les types A et B sont responsables des épidémies saisonnières de la maladie chez l’homme, connues sous le nom de « saison de la grippe », qui se produisent presque chaque hiver aux États-Unis. Actuellement, c’est le variant de l’Influenza A qui domine.

La différence entre Influenza A et B

L’Influenza A est généralement la plus sévère. Selon le CDC, les virus de l’Influenza A sont les seuls connus pour causer des pandémies de grippe. Une pandémie survient lorsqu’un nouveau virus de l’Influenza A émerge, infecte les personnes et a le potentiel de se propager rapidement. L’Influenza B, en revanche, n’infecte que les humains et évolue donc plus lentement, étant plus doux que le variant A.

Symptômes et traitements

Les symptômes de l’Influenza A et B sont souvent les mêmes, allant de légers à graves, et peuvent parfois même entraîner la mort. Les symptômes apparaissent rapidement et les personnes infectées présentent souvent une combinaison des symptômes suivants :

fièvre ou sensation de fièvre/frissons

toux

mal de gorge

nez qui coule ou nez bouché

douleurs musculaires ou corporelles

maux de tête

fatigue

certains peuvent présenter des vomissements et de la diarrhée, bien que cela soit plus courant chez les enfants que chez les adultes.

Il faut noter que tous ceux qui ont la grippe n’ont pas forcément de la fièvre. Selon le CDC, certaines personnes ne présentent même aucun symptôme. Il est impossible de déterminer le type de grippe que l’on a en fonction des symptômes. Le traitement de la grippe implique des médicaments antiviraux. La vaccination est la meilleure manière de prévenir la grippe.

Le CDC recommande également des actions préventives quotidiennes, comme rester à l’écart des personnes malades, se couvrir lorsqu’on tousse ou éternue, se laver fréquemment les mains et prendre des mesures pour un air plus propre. Ces gestes peuvent aider à ralentir la propagation des germes qui causent des maladies respiratoires comme la grippe.