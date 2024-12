Une seule mutation pourrait rapprocher la grippe aviaire d’une nouvelle pandémie cruciale

Il est crucial de continuer à surveiller le virus H5N1 et ses nouvelles souches. Cette découverte souligne l’importance de la recherche pour comprendre les mécanismes de transmission et pour prévenir une éventuelle pandémie. Les efforts d’observation des changements génétiques du virus nous donneront une longueur d’avance dans la préparation aux signes d’une transmissibilité accrue. C’est en anticipant que nous pourrons répondre de manière appropriée à cette menace.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

« Les résultats démontrent à quel point ce virus pourrait facilement évoluer pour reconnaître les récepteurs de type humain », explique Ting-Hui Lin, scientifique spécialiste des maladies infectieuses. Pour déclencher une infection , un virus doit trouver des récepteurs compatibles sur les cellules hôtes. Le H5N1 a trouvé ces récepteurs chez les oiseaux et les animaux, mais pas chez l’homme… jusqu’à présent.

Le virus H5N1 de la grippe aviaire , responsable d’un taux de mortalité de 50% chez l’homme, se propage à une vitesse alarmante parmi les animaux aux États-Unis. Les experts surveillent de près cette évolution, craignant une possible transmission d’humain à humain.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter