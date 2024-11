La grippe aviaire peut-elle déclencher une autre pandémie et entraîner des confinements ?

Même si le risque d’une pandémie causée par le H5N1 est encore faible, les experts restent en alerte. Si le H5N1 devait devenir une menace sérieuse pour la santé, il conviendrait de discuter des mesures de confinement à mettre en place. Cependant, le Dr. Adalja souligne que des approches plus tactiques, comme une meilleure surveillance des animaux de ferme, sont préférables aux confinements. En somme, bien que la menace d’une pandémie causée immédiatement par le H5N1 soit faible, elle demeure une source de préoccupation pour la santé animale et humaine.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le Dr. Amesh Adalja du Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire a réaffirmé que le H5N1, malgré son évolution depuis sa première détection, ne se propage pas facilement entre les personnes. « Je ne pense pas que ce soit la souche de grippe aviaire la plus dangereuse », a-t-il déclaré.

La grippe aviaire, bien que principalement présente chez les oiseaux, peut parfois infecter d’autres mammifères, y compris les humains. Le H5N1 est un sous-type du virus de la grippe aviaire qui a infecté plusieurs personnes depuis sa première identification en 1997. Selon la Bibliothèque nationale de médecine, les virus de la grippe aviaire peuvent affecter les oiseaux et les humains.

La grippe aviaire pourrait-elle déclencher une autre pandémie et conduire à des confinements ? Découvrez ce que disent les experts.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter