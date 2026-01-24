Un traitement peptidique permet de préserver le cerveau d’une souris après un AVC

Des chercheurs ont découvert qu’un traitement à base de peptide administré à des souris après un accident vasculaire cérébral réduisait les dommages cérébraux. Cette avancée suggère de nouvelles pistes pour améliorer la récupération après un AVC.

Tl;dr Une nouvelle injection protège le cerveau après un AVC.

IKVAV-PA limite les dégâts et l’inflammation chez la souris.

Des essais humains sont nécessaires avant toute application clinique.

Une innovation prometteuse face aux séquelles de l’AVC

L’AVC demeure une cause majeure de handicap et de décès à travers le monde, touchant chaque année des dizaines de millions de personnes. Face à ce fléau, les avancées médicales se succèdent, mais la question des séquelles post-AVC reste entière : si rétablir le flux sanguin dans le cerveau est vital, cette intervention peut aussi provoquer des lésions supplémentaires. Un dilemme auquel s’attaque aujourd’hui une équipe de recherche américaine avec un biomatériau innovant.

L’espoir d’un biomatériau injectable : IKVAV-PA

Au cœur de cette découverte, on retrouve IKVAV-PA, une substance élaborée par des chercheurs de Northwestern University. Déjà remarquée pour ses effets réparateurs sur la moelle épinière chez la souris, elle vient d’être testée dans un modèle d’AVC ischémique aigu, le type d’AVC le plus fréquent. Composée de peptides thérapeutiques supramoléculaires, surnommés « molécules dansantes » en raison de leur souplesse biologique remarquable, IKVAV-PA présente une capacité inédite à interagir avec les cellules nerveuses.

Plutôt que d’exiger une injection directe dans le cerveau – technique lourde et risquée –, cette approche privilégie l’administration dans la circulation sanguine. D’après le spécialiste en matériaux Samuel Stupp, c’est là un progrès décisif : « Ce mode de diffusion systémique, couplé à la capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique, ouvre la voie au traitement non seulement des AVC, mais aussi d’autres atteintes cérébrales comme les traumatismes ou certaines maladies neurodégénératives. »

Des résultats probants chez la souris

Les expériences menées révèlent plusieurs points cruciaux :

Diminution des dommages cérébraux observés après restauration du flux sanguin.

observés après restauration du flux sanguin. Baisse significative de l’inflammation , souvent responsable d’aggravation post-AVC.

, souvent responsable d’aggravation post-AVC. Réduction des réactions immunitaires néfastes.

Concrètement, les molécules injectées agissent doublement : elles encouragent la réparation neuronale tout en limitant l’accumulation de substances toxiques libérées lors du déblocage du vaisseau obstrué. L’objectif affiché est clair : minimiser les lésions secondaires susceptibles d’entraîner handicaps ou pertes fonctionnelles durables.

Un long chemin vers l’humain… mais une perspective majeure

Malgré ces espoirs, un pas décisif reste à franchir : démontrer l’efficacité et la sécurité d’IKVAV-PA sur le long terme chez l’humain. Le neuroscientifique Ayush Batra souligne : « Diminuer ce niveau de handicap grâce à une thérapie qui favorise la récupération pourrait changer radicalement l’impact personnel, social et économique des AVC. » Si les essais cliniques confirment ces premiers résultats, il s’agirait sans doute d’une avancée majeure contre un fléau dont les conséquences dépassent largement le seul domaine médical.