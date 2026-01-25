Des chercheurs auraient trouvé un moyen de donner une seconde jeunesse au système immunitaire

Des chercheurs annoncent avoir identifié un procédé susceptible de restaurer la vigueur du système immunitaire. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour lutter contre le vieillissement immunitaire et renforcer la protection face aux maladies.

Tl;dr Des chercheurs stimulent l’immunité en ciblant le foie.

Production de cellules T accrue et diversifiée chez la souris.

Méthode prometteuse, mais essais humains nécessaires.

Un nouveau souffle pour l’immunité vieillissante

À mesure que l’on avance en âge, le système immunitaire s’affaiblit. Ce phénomène rend l’organisme plus vulnérable aux maladies, une réalité bien connue des médecins, mais qui laisse encore la recherche en quête de solutions concrètes. Ces derniers mois, une équipe du Broad Institute of MIT and Harvard a suscité un vif intérêt en proposant une approche novatrice : réactiver la production de cellules T grâce au foie, un organe inattendu dans ce rôle.

Redonner vie aux cellules T : l’exemple des souris

Historiquement, c’est le thymus qui orchestre la maturation des cellules T, véritables sentinelles du système immunitaire capables de détecter et d’éliminer cancers ou infections. Or, dès le début de l’âge adulte, le thymus se réduit et ralentit son activité. Les scientifiques ont alors eu l’idée audacieuse d’utiliser le foie comme relais. « On s’est demandé comment maintenir cette protection immunitaire plus longtemps », explique Mirco Friedrich, neuroscientifique au MIT.

L’équipe a d’abord comparé les profils immunitaires entre jeunes et vieux rongeurs. Trois protéines signal — DLL1, FLT3-L, et IL-7 — se sont révélées cruciales : elles déclinent avec l’âge et conditionnent à la fois la fabrication et la vitalité des cellules T.

L’innovation du traitement mRNA : potentiel et limites

Pour raviver ces signaux, les chercheurs ont mis au point un cocktail à base de mRNA, injecté directement dans le foie de souris âgées. Un choix pertinent : le foie reste performant dans la production de protéines même tard dans la vie, tout en étant facilement accessible médicalement. Après quatre semaines, les résultats parlent d’eux-mêmes : augmentation nette du nombre et de la diversité des cellules T, meilleure réponse vaccinale et résistance accrue face à certaines tumeurs cancéreuses.

Voici les avantages principaux observés :

Diversification et multiplication rapide des cellules T matures.

Effet temporaire limitant les risques d’inflammation excessive.

Vers une nouvelle génération de traitements ?

Malgré cet espoir tangible, il serait prématuré de crier victoire. « C’est une approche synthétique : nous programmons le corps à imiter la sécrétion thymique », détaille Feng Zhang, chercheur au MIT. Si l’expérience sur souris semble sûre — contrairement à certains précédents essais où des boosters étaient administrés par voie sanguine avec effets secondaires notables — il reste à démontrer cette efficacité chez l’humain.

Les équipes ambitionnent d’élargir leurs essais à d’autres espèces et types cellulaires. Leur objectif ? Permettre demain à chacun de conserver plus longtemps un système immunitaire robuste – synonyme d’années supplémentaires sans maladie grave.

D’ici là, prudence… Mais l’innovation ouvre déjà une perspective fascinante sur notre longévité future.