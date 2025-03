8 méthodes pour diminuer les risques d’AVC

Un expert dévoile huit méthodes essentielles pour diminuer votre risque d'accident vasculaire cérébral : une approche en profondeur pour préserver votre santé.

Tl;dr L’AVC est une cause majeure de décès mais largement évitable.

Les facteurs de risque d’AVC augmentent avec l’âge, mais peuvent toucher n’importe qui.

Adopter huit changements de style de vie simples peut aider à réduire le risque d’AVC.

Comprendre l’AVC pour mieux le prévenir

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ont des effets soudains et dévastateurs sur les survivants et leurs aidants. La connaissance des facteurs de risque d’AVC dans le grand public est faible, rendant la prévention de l’AVC une priorité pour la santé publique.

Qui est à risque ?

Un AVC est souvent considéré comme une maladie de personnes âgées. Cependant, bien que le risque d’AVC augmente avec l’âge, il peut survenir à tout moment de la vie. En effet, l’incidence des AVC est en augmentation chez les adultes de moins de 55 ans. Les facteurs de risque d’AVC qui ont tendance à être plus courants chez les personnes âgées – tels que l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’obésité, le diabète, le tabagisme, l’inactivité physique et une mauvaise alimentation – sont de plus en plus présents chez les jeunes.

Facteurs de risque et prévention

D’autres risques liés au mode de vie comprennent une consommation excessive d’alcool ou des drogues récréatives telles que les amphétamines, la cocaïne et l’héroïne. Certains facteurs de risque ne sont pas modifiables comme l’âge, le sexe, l’ethnie, les antécédents familiaux d’AVC, la génétique et certaines conditions héréditaires. Par exemple, les femmes sont particulièrement susceptibles de subir des AVC, et les femmes de tous âges sont plus susceptibles que les hommes d’en mourir.

Les huit essentiels à adopter

Cependant, quels que soient les facteurs de risque biologiques ou sociaux, il y a des choses que vous pouvez faire – dès maintenant – pour réduire votre risque d’AVC. Voici huit mesures essentielles que vous pouvez adopter :

Arrêtez de fumer

Surveillez votre tension artérielle

Vérifiez votre cholestérol

Contrôlez votre taux de sucre dans le sang

Maintenez un poids santé

Adoptez un régime méditerranéen

Dormez bien

Restez actif

La bonne nouvelle est que bien que les effets d’un AVC puissent être dévastateurs et changer la vie, ils sont largement évitables. L’adoption de ces huit changements de style de vie simples peut aider à réduire le risque d’AVC et à optimiser à la fois la santé du cœur et du cerveau.