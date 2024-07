Quand est-il préférable de mesurer sa tension : Matin ou soir ?

La santé cardiovasculaire est un enjeu majeur de notre santé globale. Une mesure précise et régulière de notre tension artérielle, effectuée dans les bonnes conditions, est une pratique simple mais essentielle pour prévenir les risques liés à l’hypertension.

En conclusion, évitez d’utiliser un tensiomètre en pleine journée. Pour rappel, une tension artérielle est considérée comme « normale » lorsqu’elle se situe entre 115/75 et 120/80 mm Hg.

Les professionnels de santé recommandent de réaliser cette mesure le matin après le réveil, avant le petit-déjeuner et la prise de médicaments . Il est également conseillé de répéter la mesure le soir, avant le coucher, en effectuant trois prises légèrement espacées. Tous les résultats doivent être notés pour une analyse précise par votre médecin.

Il est parfois nécessaire de procéder à l’auto-mesure de sa tension artérielle, c’est-à-dire de la mesurer soi-même à domicile, généralement sur une durée de 3 à 7 jours. Pour obtenir des résultats fiables, certaines règles doivent être respectées : utiliser un tensiomètre électronique, être au calme, ne pas parler ni bouger pendant la mesure, et toujours utiliser le même bras .

