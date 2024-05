L’alcool à l’origine de centaines de milliers d’hypertensions artérielles

Selon une enquête récente de Santé Publique France, plus de 650 000 Français souffriraient d'hypertension artérielle à cause d'une consommation excessive d'alcool. Cette constatation soulève une question : comment peut-on inverser cette tendance inquiétante ?

22% des adultes consomment plus d’alcool que recommandé.

L’effet de l’alcool sur la santé est sous-estimé en France.

L’alcool peut entraîner une augmentation de la tension artérielle.

L’enjeu de la consommation d’alcool en France

La consommation d’alcool est un sujet de santé publique trop souvent négligé en France. L’omniprésence de l’alcool dans notre société contribue à masquer son effet dévastateur sur la santé.

Un fléau souvent sous-estimé

Chaque année, plus de 40 000 décès sont imputables à l’alcool. En dépit de cette donnée effrayante, l’impact de l’alcool sur la santé reste sous-estimé par la population. En 2021, 22 % des adultes avouaient une consommation d’alcool supérieure aux recommandations des professionnels de santé.

L’alcool et la tension artérielle

L’une des graves conséquences de la consommation excessive d’alcool est son effet sur la tension artérielle. Plus de 650 000 patients ont une hypertension artérielle liée à une consommation d’alcool excessive. L’alcool est un vasodilatateur qui détend les vaisseaux sanguins, les élargissant, entraînant une augmentation du flux sanguin et une hausse de la pression artérielle. La consommation d’alcool stimule également la libération d’hormones de stress, augmentant encore plus la tension.

La prévention à travers un mode de vie sain

L’hypertension, bien que généralement silencieuse, constitue une cause prépondérante de complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou neurodégénératives.

Toutefois, des mesures hygiéno-diététiques simples, telles que la modération de la consommation d’alcool, peuvent aider à normaliser la pression artérielle. Cela souligne l’importance d’une approche préventive face au danger de l’alcool.