Trois effets inattendus du Dry January sur votre transit intestinal

Adopter le Dry January, ce défi qui consiste à ne pas consommer d’alcool pendant tout le mois de janvier, peut perturber votre transit intestinal. Voici comment ce changement d’habitude influence la régularité et l’aspect de vos selles.

Tl;dr Arrêter l’alcool modifie souvent le transit intestinal.

Hydratation et alimentation aident à gérer ces effets.

Consultez un médecin en cas de symptômes inhabituels.

Arrêt de l’alcool : des conséquences immédiates sur le transit

La décision de participer au Dry January, ce défi qui consiste à ne pas consommer d’alcool durant tout le mois de janvier, fait couler beaucoup d’encre chaque année. Derrière la promesse d’un renouveau pour la santé, certains découvrent cependant des effets secondaires surprenants, notamment sur leur transit intestinal. Diminuer, voire cesser totalement sa consommation, peut bouleverser la fréquence et la consistance des selles. Selon le Dr Rabia De Latour, gastro-entérologue à NYU Langone, « L’alcool agit sur l’intestin de plusieurs façons et peut, chez certaines personnes, entraîner une diarrhée. » Ce phénomène n’épargne ni les consommateurs occasionnels ni les plus réguliers.

L’équilibre intestinal mis à l’épreuve

Il faut savoir que l’alcool perturbe profondément la flore intestinale, parfois jusqu’à provoquer une dysbiose, c’est-à-dire un déséquilibre des bonnes bactéries du tube digestif. Les conséquences ? Un intestin plus perméable — le fameux « leaky gut » — et une inflammation accrue. Le Dr Sethi Saurabh, gastro-entérologue basé en Californie, précise : « L’alcool dérègle la balance hydrique des intestins, ce qui explique la survenue de diarrhées ou de constipations. » Pire encore, cette déshydratation chronique due aux propriétés diurétiques de l’alcool favorise aussi la constipation.

En observant un mois sans alcool, il n’est pas rare que le rythme d’évacuation se normalise peu à peu. Après seulement trois semaines d’abstinence, certains notent déjà moins d’inflammation digestive.

Astuces pour mieux vivre le changement

Pour ceux qui expérimentent la constipation après avoir arrêté l’alcool, quelques ajustements peuvent aider :

Augmenter sa consommation d’eau pour compenser la perte hydrique.

Miser sur une alimentation riche en fibres (fruits, légumes, céréales complètes).

Bouger davantage afin de stimuler naturellement le transit.

Un outil simple comme le Bristol Stool Chart permet aussi d’évaluer si ses selles sont dans la norme : idéalement douces et moulées (type 3 ou 4). Néanmoins, toute modification persistante doit alerter.

Savoir reconnaître les signes d’alerte

Certains symptômes ne doivent jamais être négligés. La présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales prolongées ou un changement durable dans la consistance doivent pousser à consulter rapidement un professionnel de santé. Prendre soin de noter ses observations facilite alors le diagnostic médical.

Enfin, rappelons que le Dry January n’est pas destiné aux personnes atteintes d’un trouble sévère lié à l’usage d’alcool (alcohol use disorder). Celles-ci devraient bénéficier d’un accompagnement spécifique ; des dispositifs comme la ligne nationale américaine SAMHSA restent accessibles en permanence pour soutenir et orienter les personnes concernées.