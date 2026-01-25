Des chercheurs auraient découvert comment redonner vie à des cellules vieillissantes

Des chercheurs pensent avoir identifié une méthode pour redonner de la vitalité à des cellules vieillissantes. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour ralentir ou inverser certains effets du vieillissement cellulaire.

Tl;dr Quatre protéines clés rajeunissent cellules humaines et de souris

Effets observés : tissu réparé, énergie et division cellulaire accrues

Recherches prometteuses, mais sécurité à long terme inconnue

Un espoir pour le vieillissement cellulaire

Face au défi du vieillissement de la population mondiale, les chercheurs redoublent d’efforts pour préserver la santé des tissus humains. L’équipe de l’University of California, San Francisco a franchi un pas important en identifiant quatre facteurs de transcription capables de réactiver la jeunesse des cellules chez l’humain comme chez la souris. Ces protéines – E2F3, EZH2, STAT3 et ZFX – orchestrent l’expression génétique, avec des effets spectaculaires sur la régénération tissulaire.

Méthodologie innovante et résultats encourageants

Les travaux ont débuté par une comparaison minutieuse entre fibroblastes âgés et jeunes, à l’aide d’un modèle computationnel sophistiqué. En isolant près de 200 candidats parmi ces protéines régulatrices, les scientifiques ont méthodiquement testé leur rôle dans le maintien de la « jeunesse cellulaire ». Finalement, le quatuor s’est distingué par sa capacité à transformer des cellules fatiguées en structures rappelant celles d’organismes plus jeunes.

Sur des souris âgées, l’activation accrue d’un seul de ces facteurs dans les cellules hépatiques a permis de constater plusieurs améliorations notables :

Diminution significative des dépôts graisseux et des cicatrices sur le foie

Meilleure tolérance au glucose – un marqueur clé du métabolisme jeune

Dans des cultures humaines en laboratoire, ces mêmes facteurs ont stimulé la division cellulaire et rehaussé l’énergie des fibroblastes. Comme le souligne le biochimiste Hao Li, « En modifiant l’expression génétique grâce à nos facteurs identifiés, nous avons vu les vieux fibroblastes se comporter comme s’ils étaient plus jeunes et améliorer la santé de souris âgées. »

Des perspectives, mais aussi des réserves

Cependant, tout n’est pas encore gagné. Les expérimentations demeurent limitées à quelques types cellulaires sur une courte période. Certains effets secondaires restent inconnus : par exemple, une stimulation excessive d’EZH2 pourrait favoriser le développement de cancers. Les auteurs appellent donc à une vigilance accrue concernant la sécurité sur le long terme.

Pour autant, ce socle commun d’exigences moléculaires pour rajeunir tissus et cellules laisse entrevoir la possibilité d’une véritable révolution médicale. Selon la biochimiste Janine Sengstack, « Nos recherches ouvrent la voie à une meilleure compréhension – voire à l’inversion – des maladies liées à l’âge. » Si cette piste se confirme dans les prochaines années, c’est bien un nouvel horizon thérapeutique qui pourrait s’ouvrir aux sociétés confrontées au défi du grand âge.