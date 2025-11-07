Des centaines de gènes fonctionnent différemment selon le sexe dans le cerveau, révèlent des chercheurs

Des chercheurs ont mis en évidence des différences marquées dans l’activité de plusieurs centaines de gènes entre le cerveau masculin et féminin. Cette découverte éclaire les spécificités biologiques qui distinguent les deux sexes au niveau cérébral.

Tl;dr Des centaines de gènes s’expriment différemment selon le sexe.

Ces différences influencent le développement et la santé du cerveau.

Elles existent aussi chez d’autres primates depuis des millions d’années.

Des distinctions génétiques précoces et profondes

Si les débats sur l’intelligence et le comportement des hommes et des femmes n’ont jamais cessé, la recherche génétique vient aujourd’hui ajouter une nouvelle dimension à la discussion. Les scientifiques disposent désormais de preuves tangibles : plusieurs centaines de gènes agissent différemment dans le cerveau selon que l’individu est biologiquement masculin ou féminin. Dès les premiers stades du développement fœtal, ces écarts d’expression génétique se mettent en place, bien avant l’apparition des hormones sexuelles ou même la formation des gonades.

Le séquençage complet de l’ADN humain permet aujourd’hui de cartographier l’activité de quelque 20 000 gènes, via l’analyse de l’ARN messager. En comparant ces « transcriptomes » sur des centaines de cerveaux post-mortem, des chercheurs ont observé que près d’un tiers de nos gènes montrent une activité différente selon le sexe, y compris dans les tissus cérébraux. Une étude récente a ainsi identifié 610 gènes plus actifs chez les hommes et 316 chez les femmes.

Derrière le genre : chromosomes et hormones

Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, la grande majorité (90%) des gènes présentant un biais sexuel ne se trouvent pas sur les chromosomes sexuels (X et Y), mais bien sur les chromosomes dits « autosomes ». Ce constat suggère l’intervention d’autres facteurs, comme les hormones sexuelles, capables de moduler spécifiquement certains groupes de gènes dans le cerveau. Pourtant, on constate aussi que nombre de ces différences émergent avant même que ces hormones n’agissent, renforçant l’idée d’une programmation génétique très précoce.

Biais génétiques et maladies du cerveau

Quels impacts concrets ces variations peuvent-elles avoir ? C’est toute la question qui intrigue actuellement la communauté scientifique. Certaines pistes commencent à se dessiner : par exemple, beaucoup de gènes associés à la maladie d’Alzheimer sont davantage exprimés chez les femmes, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles sont deux fois plus touchées par cette pathologie. D’autres recherches font état du rôle du gène SRY – propre aux mâles – dans la vulnérabilité à la maladie de Parkinson. Cependant, il demeure difficile d’affirmer qu’une différence d’ARN entraîne systématiquement une différence fonctionnelle, tant les mécanismes cellulaires sont complexes et adaptatifs.

Voici ce que révèlent aujourd’hui différentes études sur ces singularités :

Certaines régions cérébrales présentent des fonctions spécifiques selon le sexe.

L’expression différenciée concerne aussi bien les humains que d’autres primates.

L’évolution a vraisemblablement consolidé ces distinctions depuis des dizaines de millions d’années.

Aperçu évolutif : une histoire ancienne et universelle

En scrutant non seulement notre espèce, mais aussi rats, souris ou encore singes, on découvre que cet écart d’expression génétique traverse littéralement tout le règne animal. Chez nos cousins primates notamment, la répartition des gènes masculins et féminins recoupe en grande partie celle observée chez l’humain. Cela indiquerait une origine commune vieille d’au moins 70 millions d’années ; certains indices poussent même à remonter jusqu’à nos ancêtres vertébrés.

Loin d’être anecdotiques ou anecdotiques ou purement culturelles, les différences entre cerveaux masculins et féminins s’inscrivent dans une longue histoire biologique — dont toutes les implications restent encore à élucider.