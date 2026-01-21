De courtes séances d’exercice au fil de la journée serait très bénéfique, selon une étude

Une étude récente met en lumière les bienfaits concrets de l’activité physique pratiquée par courtes séances tout au long de la journée. Cette approche, comparée à l’exercice traditionnel continu, pourrait améliorer la santé de manière significative selon les chercheurs.

Tl;dr « Exercise snacks » : brefs efforts intenses, faciles à intégrer.

Bénéfices santé mesurables avec quelques minutes d’activité quotidienne.

Idéal pour manque de temps ou motivation limitée.

Des pauses actives pour une meilleure santé

Oubliez un instant le diktat des 10 000 pas quotidiens ou la séance d’une heure à la salle : une nouvelle approche gagne du terrain et s’appuie sur des données solides. Les « exercise snacks » – comprenez de brèves périodes d’efforts physiques intenses, souvent inférieures à une minute – pourraient bien révolutionner notre rapport à l’activité physique. L’idée ? Saisir les interstices de nos journées pour grimper des escaliers, effectuer quelques squats lors d’une pause, ou enchaîner quelques sauts avant le déjeuner.

Moins de temps, plus d’efficacité ?

Si près d’un tiers de la population adulte mondiale ne bouge pas assez, ce n’est ni par ignorance, ni par mauvaise volonté. Le manque de temps et la difficulté à rester motivé reviennent systématiquement comme principales justifications. Et c’est précisément sur ce créneau que les exercise snacks s’invitent dans la discussion. Contrairement au Hiit, où l’effort est concentré sur 20 minutes intenses, ici, les mini-sessions sont disséminées tout au long de la journée, entre deux réunions ou pendant un trajet.

Plusieurs études viennent confirmer leur efficacité. Un essai mené en 2019 a ainsi demandé à des jeunes adultes sédentaires de monter vigoureusement trois fois par jour un escalier de trois étages, espacés par plusieurs heures. Résultat : une amélioration nette de leur santé cardiorespiratoire. Autre exemple marquant, un essai contrôlé publié en 2024 a comparé trois « snacks » d’escalade (30 secondes chacun) à du vélo modéré : seule la première méthode permettait un gain significatif de condition physique (+7%).

Des bénéfices rapides et concrets

Le plus surprenant tient peut-être dans la rapidité des résultats obtenus. Là où les recommandations officielles parlent de 150 minutes d’activité modérée hebdomadaire, ces « collations sportives » montrent qu’une poignée de minutes suffisent déjà à obtenir des effets mesurables sur la santé. Selon une méta-analyse récente du British Journal of Sports Medicine, ces micro-séances améliorent sensiblement l’endurance chez des adultes jusqu’alors peu actifs – avec un taux d’adhésion remarquable (83% sur trois mois).

Les avantages dépassent même le seul cadre du cœur ou des poumons : chez plus de 25 000 adultes ne pratiquant aucun sport formel, il suffisait de trois à quatre minutes quotidiennes d’exercice intense (marche rapide, escaliers) pour réduire drastiquement (-40%) le risque global de mortalité.

S’intégrer sans contrainte dans le quotidien

Pas besoin d’équipement spécifique ni même de tenue particulière : l’efficacité repose sur l’intégration naturelle dans les gestes du quotidien. Quelques idées pratiques :

Sprints dans les escaliers du bureau ou de l’immeuble.

Séries express de squats lors d’une pause café.

Marche rapide autour du quartier après un appel professionnel.

L’essentiel reste la régularité et une intensité suffisante pour sentir son cœur s’accélérer. Finalement, passer du statut sédentaire à celui d’actif – même par petites touches – constitue le vrai levier santé validé par la science contemporaine. Voilà peut-être le déclic que beaucoup attendaient : transformer chaque minute libre en opportunité précieuse pour son bien-être… sans bouleverser son agenda.