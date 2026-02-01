Une étude chez la souris révèle un effet indésirable majeur d’un régime minceur en vogue

Des chercheurs ont observé chez la souris des effets indésirables préoccupants liés à un régime amaigrissant largement adopté. Cette découverte soulève des questions sur la sécurité de ce mode d’alimentation et invite à reconsidérer ses bénéfices réels.

Tl;dr La diète cétogène cause des effets secondaires chez la souris.

Perte de poids, mais risques de maladie du foie observés.

Effets réversibles à l’arrêt du régime.

Des résultats contrastés pour le régime cétogène chez la souris

Alors que le régime cétogène, souvent cité pour sa capacité à provoquer une perte de poids rapide, continue de séduire un large public, une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Utah vient apporter quelques bémols non négligeables. Les expérimentations sur des souris révèlent en effet que si cette alimentation pauvre en glucides et riche en graisses entraîne bien une diminution significative du poids, elle ne serait pas sans conséquences fâcheuses sur la santé métabolique.

Mise en garde : impact sur le foie et la régulation du sucre

Au fil de neuf mois d’observation, les scientifiques ont exposé des rongeurs à quatre régimes distincts, dont un régime dit « keto », caractérisé par une teneur très élevée en lipides et très faible en glucides. Les constats sont sans appel : les mâles soumis au régime cétogène ont développé une stéatose hépatique, autrement dit une accumulation de graisses dans le foie, avec des signes manifestes d’altération du fonctionnement hépatique. Fait préoccupant, tant chez les mâles que chez les femelles, on note aussi un affaiblissement de la capacité à réguler la glycémie : production d’insuline diminuée et dérèglement métabolique se sont installés après seulement quelques mois.

Cette liste résume les principaux effets observés chez les souris :

Diminution du poids corporel

Développement de troubles hépatiques

Dysfonctionnement dans la production d’insuline

Un retour à la normale possible… sous conditions

Toutefois, nuance importante apportée par l’équipe : lorsque les animaux ont cessé ce régime hyperlipidique, leur métabolisme a repris un fonctionnement habituel. Les troubles liés à la régulation du sucre dans le sang se sont révélés réversibles. La physiologiste Molly Gallop, autrice principale, recommande d’ailleurs vivement la prudence : « Je conseille à toute personne tentée par le régime cétogène d’en discuter avec un professionnel de santé. »

Kétose : origine médicale et perspectives

Initialement mise au point pour traiter l’épilepsie – un usage encore actuel – la diète cétogène provoque un état appelé « kétose », où l’organisme puise son énergie dans les graisses plutôt que dans le glucose. Si ce mécanisme s’avère utile contre certaines crises épileptiques, ses bénéfices pour une population plus large restent sujets à controverse. Ainsi, selon Amandine Chaix, co-autrice senior : « L’excès de lipides doit être stocké quelque part ; il finit généralement dans le sang et le foie. »

Pour l’heure, il reste difficile d’extrapoler ces résultats aux humains sans essais complémentaires. Néanmoins, cette étude souligne que derrière la promesse minceur du keto se cachent des risques qui méritent réflexion avant toute adoption prolongée.