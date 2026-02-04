Une étude révèle des bienfaits cardiaques du semaglutide oral chez un groupe spécifique de patients

Une récente étude révèle que la forme orale du sémaglutide apporte des bénéfices cardiovasculaires notables chez certains patients, mettant en lumière son potentiel pour améliorer la prise en charge des maladies cardiaques dans une population ciblée.

Tl;dr Sémaglutide oral réduit les risques cardiaques chez diabétiques.

Bénéfices observés uniquement chez patients avec insuffisance cardiaque.

Effets secondaires et incertitudes à long terme persistent.

Des espoirs pour les patients à risque cardiovasculaire

Alors que le nombre de personnes souffrant de diabète de type 2 approche le demi-milliard dans le monde, la gestion des complications cardiaques demeure un défi médical majeur. Une récente analyse menée par une équipe internationale, à partir des données d’un essai financé par Novo Nordisk, ravive l’espoir pour les personnes cumulant diabète et antécédents d’insuffisance cardiaque. Leur étude, basée sur près de 9 650 participants recrutés dans 33 pays entre 2019 et 2021, s’est intéressée à l’efficacité du sémaglutide oral, un agoniste des récepteurs GLP-1 commercialisé notamment sous les noms Wegovy et Ozempic.

Résultats marquants et précautions nécessaires

Les conclusions sont frappantes : au terme de quatre années de suivi en double aveugle, un comprimé quotidien de sémaglutide semble réduire de 22 % les événements cardiovasculaires indésirables chez ceux déjà touchés par une pathologie cardiaque. Toutefois, ce bénéfice n’a pas été observé chez les personnes sans antécédents. Pour les auteurs, dont la diabétologue Rodica Pop-Busui (Oregon Health & Science University), « ces données appuient l’intérêt potentiel du sémaglutide oral pour limiter les décompensations cardiaques chez certains profils de patients ».

Néanmoins, quelques nuances s’imposent. Les chercheurs rappellent que l’analyse secondaire comporte ses propres limites méthodologiques, notamment en raison de la taille réduite de certains sous-groupes.

Bénéfices confirmés, mais vigilance requise sur les effets indésirables

Fait notable : ces résultats prolongent ceux d’études précédentes ayant déjà suggéré que le sémaglutide diminue le risque d’infarctus ou d’AVC d’environ 20 % en trois ans. Curieusement, ces effets favorables apparaissent indépendamment de la perte de poids induite par le traitement.

Cependant, tout n’est pas si simple. Des recherches menées sur l’animal attirent l’attention sur des risques plus préoccupants : contraction du muscle cardiaque spécifique chez la souris en 2024, perte musculaire squelettique observée dans d’autres expériences… Sans oublier les effets secondaires connus comme nausées ou vomissements.

Sémaglutide : une solution parmi d’autres options thérapeutiques

Face à ces constats, il paraît essentiel – même si ce médicament offre un nouvel outil contre une complication fréquente du diabète – que son utilisation reste strictement encadrée. La prudence reste de mise alors que le mécanisme exact expliquant son action cardiovasculaire demeure mystérieux. De fait, certains spécialistes préconisent :

D’explorer prioritairement des alternatives éprouvées telles que la chirurgie bariatrique pour le contrôle glycémique.

D’éviter toute prescription massive hors des indications validées.

Si le sémaglutide oral confirme son potentiel dans des situations ciblées, il appartient aux médecins et aux patients d’évaluer soigneusement son rapport bénéfices-risques à la lumière des connaissances encore incomplètes sur ses effets à long terme.