Les médicaments amaigrissants : un risque méconnu de perte musculaire importante

Les traitements médicamenteux destinés à la perte de poids pourraient provoquer une diminution importante de la masse musculaire. Cette conséquence inattendue soulève des questions sur les effets secondaires potentiels et l’impact global de ces médicaments sur la santé physique des patients.

Tl;dr Les nouveaux médicaments amaigrissants provoquent une perte musculaire importante.

Le risque de fragilité augmente, surtout chez les personnes âgées.

Protéines et exercices de résistance peuvent limiter ce phénomène.

Un bouleversement dans la lutte contre l’obésité

Depuis quelques années, les médicaments amaigrissants tels que Mounjaro et Wegovy ont totalement transformé la prise en charge de l’obésité. Ce phénomène mondial, qui touche aujourd’hui plus d’un milliard de personnes selon l’ONU, bénéficie désormais d’alternatives thérapeutiques efficaces. Pourtant, derrière ces avancées, une conséquence inattendue inquiète médecins et chercheurs : une diminution marquée de la masse musculaire.

Des effets secondaires sous-estimés

Une étude publiée début 2024 dans le journal The Lancet par le Pennington Biomedical Research Center a mis en lumière un aspect préoccupant. Les personnes traitées par des agonistes des récepteurs GLP-1, comme ceux présents dans Mounjaro, perdent non seulement du gras, mais également entre 25 % et 39 % de leur poids total sous forme de muscle sur une période de 36 à 72 semaines. Cette perte musculaire, bien supérieure à celle observée lors d’un régime classique ou du vieillissement naturel, expose les patients à une fragilité accrue, notamment chez les seniors. Selon le professeur Heymsfield, spécialiste du métabolisme corporel, « le défi consiste à gérer ce phénomène grâce à une alimentation adaptée et suffisamment riche en protéines ainsi qu’à un programme d’activité physique approprié ».

L’importance cruciale du maintien musculaire

D’autres publications scientifiques abondent dans ce sens. Une revue d’études parue dans Diabetes souligne que l’utilisation de ces médicaments entraîne en moyenne une perte rapide de 6 kg de masse maigre par individu. Un travail mené par l’équipe du Massachusetts General Hospital, récemment publié dans Cell Metabolism, révèle que jusqu’à 40 % du poids perdu sous sémaglutide provient des muscles et non uniquement des graisses — avec un risque plus élevé pour les femmes et les personnes âgées. L’apport accru en protéines se présente comme une solution potentielle pour atténuer cet effet délétère.

Voici ce que conseillent certains spécialistes pour limiter cette perte :

S’intégrer un entraînement régulier en résistance (musculation ou exercices au poids du corps).

S’assurer d’un apport suffisant en protéines alimentaires.

Médicaments : jamais sans accompagnement adapté

Le message relayé par des organisations telles que le NHS, mais aussi des acteurs comme le chercheur Matthew Wade (ukactive), reste clair : recourir à ces traitements ne devrait jamais se faire sans surveiller étroitement la nutrition ni négliger l’activité physique adaptée. « L’association entre exercice ciblé et soutien nutritionnel est essentielle pour éviter que la perte pondérale ne se transforme en faiblesse généralisée » », avertit-il.

Si les médicaments anti-obésité ouvrent des perspectives inespérées pour nombre de patients, leur succès doit impérativement rimer avec vigilance face aux risques musculo-squelettiques qu’ils entraînent — et la coopération entre secteurs médical, nutritionnel et sportif apparaît plus cruciale que jamais.