Ce qu’il faut retenir sur la nouvelle pilule amaigrissante GLP-1

La nouvelle pilule amaigrissante à base de GLP-1 attire l’attention, promettant une alternative aux injections pour la gestion du poids. Six points essentiels permettent de mieux comprendre son fonctionnement, son efficacité et les enjeux liés à son arrivée sur le marché.

Tl;dr Première pilule GLP-1 pour la perte de poids disponible.

Efficacité comparable aux injections, effets en quelques mois.

Coûts, effets secondaires et contraintes similaires aux injections.

Un nouveau cap dans la lutte contre l’obésité

Le lancement par Novo Nordisk d’une version orale de son médicament phare, Wegovy, marque une étape significative dans la prise en charge de l’obésité. Jusqu’ici proposée uniquement sous forme d’injection hebdomadaire, cette molécule à base de sémaglutide s’affiche désormais en comprimé quotidien sur prescription. Pour la première fois, les patients bénéficient d’une alternative à la piqûre, un progrès loin d’être anodin.

Efficacité démontrée, mais patience requise

Certes, la promesse est séduisante. Les données issues des essais cliniques placent l’efficacité du comprimé à un niveau quasi identique à celle des injections : environ 13,6 % de perte pondérale après 64 semaines, selon les chiffres les plus récents. Cependant, contrairement à la forme injectable qui agit directement dans le sang, le passage digestif du comprimé implique un délai d’action plus long. La dose initiale démarre bas pour limiter les risques et augmente progressivement jusqu’à atteindre le seuil thérapeutique – il faudra donc attendre plusieurs mois avant d’observer une perte de poids notable. Comme le souligne la docteure Rozalina McCoy, il n’est pas rare que les premiers résultats tardent jusqu’au troisième mois.

Conditions d’utilisation et enjeux pratiques

Ce nouveau mode d’administration exige toutefois une discipline accrue : la prise doit se faire chaque matin à jeun, suivie d’une demi-heure sans repas ni autre médicament. Une routine qui demande une adaptation au quotidien des patients. Côté budget, ceux qui espéraient une baisse significative risquent d’être déçus : malgré des coûts logistiques moindres pour les comprimés par rapport aux stylos injectables, le prix reste similaire pour les fortes doses – autour de 299 dollars par mois. Seules les formules initiales affichent un tarif inférieur. L’espoir subsiste néanmoins que l’arrivée de concurrents comme Eli Lilly, actuellement en phase avancée avec son propre comprimé (l’orforglipron), puisse entraîner une baisse future des prix.

La vigilance reste également de mise quant aux effets secondaires ; nausées, troubles digestifs ou céphalées demeurent fréquents avec cette classe thérapeutique.

L’élargissement du champ thérapeutique

Pour beaucoup d’experts tels que la docteure Arti Thangudu, cette innovation représente « une avancée enthousiasmante et prometteuse dans le traitement de l’obésité ». En facilitant l’accès pour ceux qui redoutaient ou ne pouvaient supporter les injections, le médicament oral ouvre clairement de nouvelles perspectives. Néanmoins, il ne saurait remplacer l’indispensable accompagnement sur le plan du mode de vie : alimentation équilibrée et activité physique restent incontournables pour obtenir un bénéfice durable.

Même si ce comprimé n’est pas encore synonyme de révolution accessible à tous et sans contrainte, il dessine indéniablement un nouvel horizon dans le traitement pharmacologique de l’obésité.