Une nouvelle pilule inspirée d’Ozempic surpasse le sémaglutide oral lors d’un essai majeur

Une nouvelle pilule, similaire à l’Ozempic, a obtenu de meilleurs résultats que la sémaglutide orale lors d’un essai clinique de grande ampleur, marquant une avancée significative dans le traitement oral du diabète et de l’obésité.

Tl;dr Orforglipron surpasse la sémaglutide pour diabète et poids.

Effets secondaires gastro-intestinaux plus fréquents avec orforglipron.

Autorisation réglementaire nécessaire avant mise sur le marché.

Un nouvel espoir dans le traitement oral du diabète de type 2

Dans le domaine en perpétuelle évolution des traitements contre le diabète de type 2 et l’obésité, une molécule attire désormais tous les regards : l’orforglipron. À l’issue d’une vaste étude clinique de phase 3, ce médicament développé par Eli Lilly semble faire mieux que son principal concurrent oral, la sémaglutide, jusque-là référence du marché.

L’étude ACHIEVE-3 : des résultats prometteurs mais nuancés

Menée auprès de 1 698 patients répartis dans 131 centres médicaux à travers le monde, l’étude, baptisée ACHIEVE-3, s’est attachée à comparer les deux molécules chez des personnes atteintes de diabète de type 2. Sur une période d’un an, les participants ayant reçu une dose quotidienne d’orforglipron ont affiché des progrès supérieurs en termes de contrôle glycémique, mais aussi une perte de poids plus marquée – entre 6 % et 8 %, contre seulement 4 % à 5 % pour ceux sous sémaglutide en comprimé.

Les chercheurs soulignent dans leur publication : « Les résultats suggèrent qu’orforglipron représente une avancée significative parmi les traitements oraux du diabète de type 2 ». L’avantage pratique n’est pas négligeable non plus : contrairement à la sémaglutide, qui impose d’être prise à jeun, l’orforglipron se prend sans contrainte alimentaire.

Mise en garde sur la tolérance et les effets indésirables

Toutefois, ces résultats encourageants ne doivent pas occulter certains signaux d’alerte. Si la plupart des effets indésirables restent conformes à ceux attendus avec cette classe thérapeutique (les agonistes du récepteur GLP-1), on observe un taux plus élevé d’arrêts du traitement chez les utilisateurs d’orforglipron – principalement dus à des troubles gastro-intestinaux. Pour mémoire :

L’orforglipron a provoqué l’arrêt du traitement chez 9–10 % des patients, contre seulement 4–5 % pour la sémaglutide.

L’incidence accrue de ces effets secondaires pourrait soulever quelques réserves auprès des autorités sanitaires. À cela s’ajoutent d’autres préoccupations connues pour cette famille de médicaments : problèmes cardiovasculaires ou atteintes pancréatiques ayant déjà été signalés avec certains produits comme Wegovy.

Bientôt sur le marché ?

L’étape réglementaire reste incontournable avant toute commercialisation à grande échelle. L’orforglipron est également étudié pour ses potentiels bénéfices cardiovasculaires, un aspect déjà exploré avec succès pour la sémaglutide. Reste que cette nouvelle option conforte l’idée selon laquelle les médicaments GLP-1, en dépit de leurs limites, pourraient révolutionner la prise en charge du diabète et de l’obésité dans les années à venir – pour peu que la vigilance reste maximale quant à leur sécurité d’emploi.