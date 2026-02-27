Cinq médicaments courants sous surveillance : les risques méconnus pointés par un spécialiste

Un spécialiste met en garde contre certains dangers insoupçonnés liés à cinq médicaments couramment utilisés. Bien qu’ils soient largement prescrits, ces traitements peuvent entraîner des effets secondaires méconnus et nécessitent une vigilance accrue de la part des patients.

Tl;dr Certains médicaments en vente libre présentent des risques méconnus.

Dépendance et effets secondaires possibles, même à doses normales.

Mieux s’informer pour éviter les usages inadaptés.

Médicaments en accès libre : une sécurité parfois trompeuse

Le fait de pouvoir acheter un médicament sans ordonnance, que ce soit au supermarché ou en pharmacie, tend à rassurer. Pourtant, cette accessibilité crée une illusion de sécurité qui n’est pas toujours justifiée. Nombre d’usagers ignorent que certains de ces produits présentent des risques non négligeables lorsqu’ils sont utilisés au-delà des recommandations ou pour de mauvaises raisons. Les agences de santé, à l’instar de la MHRA au Royaume-Uni, multiplient les alertes et restreignent même les conditionnements sur certains médicaments.

Cinq familles sous surveillance

On retrouve parmi les principaux concernés :

Analgésiques à base de codéine , transformée en morphine par l’organisme. Leur usage répété peut entraîner tolérance, dépendance physique et symptômes de sevrage. Les personnes ayant un métabolisme ultrarapide (génétiquement déterminé) sont particulièrement exposées aux effets indésirables, allant jusqu’à la dépression respiratoire.

, transformée en morphine par l’organisme. Leur usage répété peut entraîner tolérance, dépendance physique et symptômes de sevrage. Les personnes ayant un métabolisme ultrarapide (génétiquement déterminé) sont particulièrement exposées aux effets indésirables, allant jusqu’à la dépression respiratoire. Décongestionnants (pseudoéphédrine ou sprays nasaux), dont l’utilisation prolongée provoque souvent un effet rebond aggravant la congestion nasale (« rhinite médicamenteuse »), sans parler du risque de dépendance psychologique et des dommages sur la muqueuse nasale.

(pseudoéphédrine ou sprays nasaux), dont l’utilisation prolongée provoque souvent un effet rebond aggravant la congestion nasale (« rhinite médicamenteuse »), sans parler du risque de dépendance psychologique et des dommages sur la muqueuse nasale. Aides au sommeil telles que prométhazine ou diphénhydramine, des antihistaminiques sédatifs régulièrement impliqués dans des cas d’abus et d’accidents mortels. La tolérance se développe rapidement et l’arrêt brutal s’accompagne parfois d’insomnies sévères.

telles que prométhazine ou diphénhydramine, des antihistaminiques sédatifs régulièrement impliqués dans des cas d’abus et d’accidents mortels. La tolérance se développe rapidement et l’arrêt brutal s’accompagne parfois d’insomnies sévères. Sirop contre la toux à base de dextrométhorphane (DXM) , fréquemment détourné pour ses effets dissociatifs proches de ceux du kétamine. Le phénomène est assez répandu selon plusieurs études récentes.

, fréquemment détourné pour ses effets dissociatifs proches de ceux du kétamine. Le phénomène est assez répandu selon plusieurs études récentes. Laxatifs stimulants, souvent employés à tort pour la perte de poids ou chez les sportifs soumis à des restrictions, peuvent provoquer déshydratation, troubles électrolytiques et atteintes graves aux reins et au cœur.

Des mesures, mais une vigilance insuffisante

Face à ces dangers potentiels, autorités sanitaires et régulateurs ont adopté diverses restrictions : limitation des quantités par achat, recommandations strictes sur la durée d’utilisation (souvent trois à cinq jours), avertissements renforcés… Toutefois, malgré ces efforts, le mésusage reste courant — surtout lorsque les achats se font en ligne sans conseil professionnel.

Vers une meilleure information du public

Si ces substances ne sont pas dangereuses par nature, elles le deviennent lorsqu’on banalise leur emploi. En fin de compte, comme le rappelle Dipa Kamdar, enseignante-chercheuse en pharmacie à Kingston University, « L’accès facilité ne signifie pas absence de risques ». Renforcer la sensibilisation apparaît plus que jamais crucial pour garantir que ces médicaments restent des alliés… et non des menaces silencieuses.