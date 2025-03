Pourquoi les analgésiques sont moins efficaces chez les femmes que chez les hommes

Découvrez pourquoi les médicaments antidouleurs sont moins efficaces chez les femmes comparativement aux hommes : une analyse approfondie des différences entre les sexes dans le traitement de la douleur.

Tl;dr Une nouvelle étude éclaire sur l’inefficacité des médicaments antidouleur chez les femmes.

Une différence biologique cruciale dans le traitement de la douleur entre hommes et femmes a été identifiée.

L’étude pourrait conduire à des traitements personnalisés et plus efficaces pour les femmes.

Une percée scientifique dans la compréhension de la douleur chez les femmes

En dépit des plaintes répétées de douleur par de nombreuses femmes, la science a longtemps négligé cette réalité. Cependant, une récente étude révolutionnaire de l’Université de Calgary offre un éclairage prometteur sur ce phénomène.

Les femmes et la douleur : une réalité sous-estimée

« Ça fait toujours mal. » Ces trois mots, résonnant dans de nombreux cabinets médicaux, ont souvent été accueillis par l’indifférence ou l’incompréhension. Pourtant, les femmes ne sont ni exagérées ni délirantes. Elles expriment simplement une douleur que la science a jusqu’à présent mal comprise ou mal traitée.

Une nouvelle lumière sur la douleur féminine

L’étude menée par le professeur Dr. Tuan Trang a révélé une différence biologique cruciale dans la façon dont les hommes et les femmes traitent la douleur, offrant une explication possible à l’insuffisance des médicaments antidouleur chez les femmes.

L’étude s’est concentrée sur la douleur neuropathique, qui survient à la suite d’une lésion nerveuse ou du système nerveux. Un symptôme significatif de cela est l’allodynie, qui provoque une douleur à partir d’actions qui ne sont généralement pas douloureuses, comme un léger toucher ou des changements de température.

Des traitements personnalisés pour les femmes ?

Des recherches sur les rats et les souris ont révélé que les deux sexes transmettent des signaux de douleur par l’intermédiaire des canaux pannexin 1 (Panx1), mais via différentes cellules immunitaires. Chez les femmes, l’activation de Panx1 libère la leptine, une hormone liée à une sensibilité accrue à la douleur.

« Dans la clinique, nous savons depuis de nombreuses années que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir de douleurs chroniques », affirme le Dr. Lori Montgomery, clinicienne de la douleur et professeure associée clinique à la CSM. Cette dernière recherche pourrait s’avérer être l’un des moyens de personnaliser le traitement pour les patients, afin qu’il soit plus susceptible d’être efficace.

Cette nouvelle compréhension de la douleur féminine pourrait conduire à des traitements plus adaptés et efficaces pour les femmes, mettant fin à une longue histoire de négligence et d’incompréhension.