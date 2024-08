L’OMS dresse la liste de 30 agents pathogènes susceptibles de provoquer une nouvelle pandémie

Selon l'OMS, des chercheurs ont étudié et trié plusieurs agents pathogènes susceptibles de causer une future pandémie. Ces derniers sont considérés comme ayant une "forte" probabilité d'y parvenir. Quels seront les impacts de cette éventuelle crise sanitaire ?

Une éventuelle rentrée des pandémies : alerte de l’OMS

L’humanité a vécu une époque tumultueuse avec la pandémie de Covid-19. Néanmoins, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) prévient que d’autres épisodes pourraient nous guetter.

Les 30 agents pathogènes les plus redoutés

Bon nombre de virus et de bactéries figurent notamment dans une liste dévoilée par l’OMS, classant ainsi 30 agents pathogènes susceptibles de déclencher une nouvelle pandémie. La grippe aviaire H5N1, qui se propage notamment aux États-Unis, est particulièrement préoccupante en raison de sa « grande capacité à muter ». La dengue, une maladie véhiculée par les moustiques, est également dans le viseur des autorités sanitaires puisqu’elle se propage à des niveaux sans précédent.

Sur cette liste, on retrouve aussi la Variole du singe, laquelle a déclenché une pandémie en 2022, ainsi que le Hantavirus, le virus du Nil occidental, la grippe et le Covid.

Potentiels vecteurs de pandémie

En outre, les scientifiques ont fait mention de la variole, malgré son éradication actuelle, par crainte d’une éventuelle libération accidentelle depuis un laboratoire. En effet, le nombre décroissant de personnes immunisées pourrait contribuer à sa propagation rapide. La fièvre de Lassa, transmise par les rongeurs, constitue également un risque potentiel.

Cette liste a été établie suite à l’examen de 1 600 bactéries et virus par 200 scientifiques issus de plus de 50 pays. Les agents pathogènes au « potentiel pandémique » ont la particularité d’être hautement transmissibles, virulents et de pouvoir provoquer des maladies graves.

Évolution et propagation des maladies

Aujourd’hui, les différentes listes de pathogènes s’étoffent en raison des multiples possibilités de propagation des maladies entre animaux et humains, de par l’urbanisation croissante et la déforestation. Les voyages internationaux et le changement climatique pourraient par ailleurs favoriser la propagation des maladies dans de nouvelles régions.

Rappelons qu’une simple maladie peut dégénérer en pandémie si elle se propage entre humains et est détectée partout dans le monde. Cette éventualité renouvelle la nécessité des efforts préventifs dans les régions du monde les plus vulnérables.