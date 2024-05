Comprendre la fièvre de Lassa : Un cas détecté dans le Val-de-Marne

Jeudi, le ministère de la Santé a annoncé qu'un militaire français, récemment revenu d'une mission à l'étranger, était atteint de la fièvre de Lassa, une fièvre hémorragique virale typique de l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les risques liés à ce virus ?

Tl;dr Un militaire français est atteint de la fièvre de Lassa, une maladie virale hémorragique.

Le virus, endémique en Afrique de l’Ouest, se transmet par contact avec les fluides biologiques d’une personne infectée.

Les symptômes varient, allant de l’asymptomatique à une fièvre hémorragique foudroyante.

La Ribavirine est le seul remède connu, mais doit être administré tôt après l’infection.

Le premier cas de fièvre de Lassa en France

C’est une première en France : un militaire de retour d’une mission à l’étranger a été diagnostiqué avec la fièvre de Lassa. Cette maladie, une infection virale hémorragique aiguë, est généralement endémique en Afrique de l’Ouest. Selon le ministère de la Santé, l’état du soldat n’est pas inquiétant. Cependant, une enquête épidémiologique a été lancée pour identifier les personnes potentiellement exposées au virus.

Transmission et symptômes

L’Institut Pasteur explique que la transmission se fait principalement par “contact cutanéo-muqueux avec les fluides biologiques” d’un individu infecté. Les symptômes varient : “de la fièvre, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales ou céphalées” selon le ministère de la Santé. Dans les cas les plus sévères, les symptômes peuvent s’aggraver, avec l’apparition d’œdèmes ou de signes hémorragiques.

Une maladie endémique en Afrique

La fièvre de Lassa fait de nombreux ravages en Afrique de l’Ouest, en particulier au Nigeria, en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Chaque année, entre 100 000 et 300 000 personnes sont infectées par ce virus, et entre 5 000 et 6 000 en meurent, selon les chiffres de l’Institut Pasteur.

Le traitement : la Ribavirine

Le seul remède connu à ce jour contre le virus Lassa est la Ribavirine. Cet antiviral doit cependant être administré très tôt après l’infection, ce qui peut s’avérer compliqué étant donné que le diagnostic de la fièvre de Lassa n’est souvent envisagé que plusieurs jours après l’apparition des symptômes.