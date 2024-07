Premier cas autochtone de dengue de l’année détecté dans l’Hérault

Mi-avril, les autorités sanitaires avaient alerté sur une situation inédite en métropole, liée à une flambée de la dengue dans les Amériques et les Caraïbes. Celles-ci ont appelé à une vigilance renforcée notamment dans la perspective des Jeux Olympiques et du brassage de populations qu’ils entraînent. La prise en compte de cette situation nous rappelle l’importance des actions de prévention face à l’expansion de ce type de maladies tropicales en métropole.

À ce titre, une action de démoustication est actuellement en cours, destinée à éliminer les gîtes larvaires et les moustiques adultes. Une enquête de proximité pour identifier d’autres personnes potentiellement malades a également été lancée.

La dengue est une maladie virale sévère transmise par les moustiques tigres. Elle provoque une forte fièvre et peut dans de rares cas, évoluer vers une forme plus grave causant des saignements.

Dans un communiqué, l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie a précisé que « la personne malade a été prise en charge et son état de santé n’inspire pas d’inquiétude ». Elle ajoutera : « des actions préventives » sur les communes de Montpellier (quartier Port Marianne) et Pérols ont été engagées pour prévenir la propagation du virus.

