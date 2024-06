Top 5 des régions les plus touchées par la dengue

Face à cette situation, les autorités sanitaires ont renforcé la surveillance du 1ᵉʳ mai au 30 novembre, période d’activité des moustiques vecteurs. Des investigations sont menées sur chaque cas, conjointement avec les Agences régionales de santé (ARS) et les opérateurs de démoustication.

“La majorité des cas de dengue qui touche la France métropolitaine sont importés de Martinique et de Guadeloupe puisque 366 des 601 malades recensés en revenaient”, rapporte Santé Publique France.

Depuis le mois de mai 2024, une recrudescence des cas de dengue touche la France métropolitaine, avec plus de 600 personnes infectées. Ce virus , généralement transmis par la piqûre d’un moustique du genre Aedes, a particulièrement affecté certaines régions.

