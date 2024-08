France métropolitaine : Plus de 3 000 cas de dengue recensés, un record

Face à cette situation, il est essentiel que tous prennent conscience de la gravité de cette propagation de maladies vectorielles. Cette situation nous rappelle l’importance de la prévention et du contrôle des moustiques. Soyons vigilants et responsables.

Il est à noter que certaines personnes ont contracté la dengue sur le territoire national, sans avoir récemment voyagé dans une zone à risque. Par ailleurs, un cas autochtone de chikungunya , le premier de l’année, a été signalé en région parisienne. De plus, trois cas d’ infection par le virus du Nil occidental ont été identifiés à l’ouest de Toulon.

Les moustiques, bien que souvent perçus comme de simples nuisances estivales, sont également des porteurs de maladies tropicales. « À l’échelle de la France et surtout à l’échelle mondiale, les années 2023 et 2024 ont été des années record concernant le nombre de cas de dengue« , a souligné Marie-Claire Paty, coordinatrice de la surveillance des maladies vectorielles à l’agence de santé.

Depuis le début de 2024, la France métropolitaine a enregistré plus de 3 000 cas importés de dengue, un chiffre record. Toutefois, Santé Publique France a rassuré ce vendredi que la courbe commence à fléchir. Quelles mesures ont permis cette diminution ?

