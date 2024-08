Premier cas autochtone de dengue décelé dans les Alpes-Maritimes : une première en région Paca

Au-delà de ces quelques cas, la menace de la dengue est déjà une réalité en France. En 2023, la France a recensé une cinquantaine de cas autochtones de dengue . Les efforts continuent pour éviter que l’histoire se répète et limiter la propagation de la maladie dans l’ensemble du territoire. Chaque citoyen a un rôle à jouer en se protégeant et en signalant tout symptôme suspect pour contenir l’épidémie.

L’infection ne se limite pas à la dengue. En effet, six cas de virus du Nil occidental avaient également été rapportés pendant l’été précédent. Ces chiffres témoignent de l’importance de la vigilance, et des efforts à fournir pour combattre ces maladies infectieuses.

Au cœur de l’été, le danger est bien réel. Pour éviter la propagation du virus, des actions similaires à celles menées l’an dernier à Montpellier et Pérols sont mises en place . Les Alpes-Maritimes n’ont pas été épargnées, avec neuf cas de dengue recensés, dont certains à Nice.

L’ARS a également inité une enquête porte-à-porte pour identifier d’autres individus qui pourraient présenter des symptômes de la dengue. « Les prestataires de soins de santé du secteur, y compris les médecins libéraux et les laboratoires d’analyses médicales sont mobilisés pour le dépistage et la prise en charge », a déclaré l’ARS, rappelant l’importance de traiter cette maladie avec sérieux.

Devant cet événement, l’ARS a mis en garde contre la propagation du virus et a déclenché des «actions de terrain» pour y faire face. Une démoustication a notamment été réalisée dans l’est de la commune, de la voie publique jusqu’aux jardins privés.

Après la détection d'un cas de dengue à La Colle-sur-Loup, des opérations de démoustication et des investigations de maison en maison sont en cours. Quelles autres mesures pourraient être prises pour contrôler cette situation?

