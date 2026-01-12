Un virus bien connu domine la liste des menaces à surveiller en 2026

Un virus bien connu figure en tête de la liste établie par des spécialistes pour surveiller les menaces infectieuses en 2026, illustrant l’importance persistante des pathogènes familiers dans le paysage mondial de la santé.

Tl;dr Multiples virus émergents menacent la santé mondiale en 2026.

Propagation accrue via mobilité, climat et contacts animaux-humains.

Nouveaux vaccins et vigilance restent essentiels face aux risques.

Des virus en constante évolution : un défi planétaire

Le début de l’année 2026 s’accompagne d’une préoccupation croissante parmi les spécialistes des maladies infectieuses. Face à une planète de plus en plus peuplée et soumise au réchauffement climatique, le contact entre l’humain et de nouveaux agents pathogènes ne cesse de s’intensifier. La mobilité internationale, elle aussi en hausse, accélère la diffusion des virus d’un continent à l’autre. Certains scientifiques, à l’instar du professeur Patrick Jackson (University of Virginia), scrutent avec attention l’évolution de plusieurs menaces virales susceptibles de provoquer des infections là où on les attend le moins.

L’influenza A : sous surveillance renforcée

Difficile d’évoquer les dangers sanitaires sans mentionner la menace persistante que représente la grippe A. Capable d’infecter une large palette d’animaux et dotée d’une remarquable capacité de mutation, cette famille virale reste au centre des préoccupations. Le sous-type H1N1 avait provoqué une pandémie majeure en 2009, causant plus de 280 000 décès lors de la première année. Aujourd’hui encore, le spectre d’une nouvelle pandémie se précise avec l’apparition du H5N1 – communément appelé grippe aviaire hautement pathogène. Depuis sa détection chez les humains dans le sud de la Chine en 1997, ce virus a franchi les frontières grâce aux oiseaux sauvages avant de s’installer récemment dans des élevages bovins américains. L’adaptation du H5N1 chez les mammifères suscite une inquiétude particulière : plusieurs transmissions entre vaches et humains ont déjà été observées. Les vaccins actuellement disponibles ne protègent probablement pas contre ce variant, mais des recherches sont en cours pour développer une solution efficace.

Mpox et Oropouche : extension géographique inattendue

À côté de l’influenza, deux autres menaces progressent discrètement, mais sûrement. D’abord le mpox, anciennement appelé « monkeypox ». Si ce virus apparenté à la variole n’était autrefois observé qu’en Afrique subsaharienne, il a depuis 2022 conquis plus de cent pays via une transmission interhumaine étroite – souvent par contact rapproché ou sexuel. Malgré un recul notable depuis son pic épidémique, certaines variantes (notamment le clade I) connaissent une recrudescence alarmante dans plusieurs États africains mais aussi aux États-Unis.

L’Oropouche virus, quant à lui, fait parler de lui dans les Amériques. Transmis par des insectes tels que les moustiques ou moucherons piqueurs (« no-see-ums »), il était initialement cantonné à l’Amazonie. Depuis les années 2000 toutefois, son aire géographique n’a cessé de s’étendre vers l’Amérique centrale et même les Caraïbes. Les voyageurs exposés courent désormais un risque accru alors que la maladie, généralement bénigne, mais parfois prolongée par une fatigue persistante, reste sans traitement ni vaccin spécifique.

Voici quelques-unes des autres menaces qui préoccupent experts et autorités :

Chikungunya , responsable d’épidémies mondiales et désormais visé par un vaccin ;

, responsable d’épidémies mondiales et désormais visé par un vaccin ; L’augmentation continue des cas de rougeole , sur fond de baisse vaccinale ;

, sur fond de baisse vaccinale ; Un possible regain du VIH, aggravé par des interruptions d’aide internationale.

Permanence du risque viral : entre vigilance et innovation médicale

Alors que certains dangers sont déjà connus, d’autres agents pathogènes inédits pourraient surgir sous l’effet de perturbations écologiques ou sociales. L’interdépendance entre humains, animaux et environnement mondial oblige à rester attentifs aux signaux faibles comme aux flambées majeures. Développer rapidement des vaccins adaptés et renforcer la surveillance épidémiologique apparaissent plus que jamais comme deux priorités pour préserver la santé collective face à ces incertitudes virales.