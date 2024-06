Selon une étude mondiale, de multiples maladies ont vu leur propagation augmenter depuis le Covid

Selon une étude internationale, la crise du Covid-19 a augmenté la transmission de différentes maladies infectieuses. Quelles pourraient en être les implications pour notre système de santé ?

Tl;dr Une étude constate une transmission accrue de maladies contagieuses depuis la pandémie.

Le déclin de la vaccination et l’immunité collective contribuent à cette recrudescence.

Le changement climatique favorise la propagation de certaines maladies.

Les enfants non vaccinés sont particulièrement vulnérables.

Un monde en crise sanitaire

Depuis l’avènement de la pandémie du Covid-19, la transmission de nombreuses maladies contagieuses a augmenté, selon une étude mondiale. Non seulement le Covid-19 connaît une résurgence, mais d’autres maladies comme la grippe, la coqueluche, le choléra, la dengue et la rougeole sont également en hausse. L’étude, menée par Bloomberg et la société Airfinity Ltd, spécialisée dans la prévision des maladies, a révélé cette inquiétante tendance.

Des facteurs multiples

Trois facteurs principaux expliquent cette recrudescence. Tout d’abord, le déclin de la vaccination. De moins en moins de personnes se font vacciner, ce qui a notamment impacté la couverture vaccinale contre la rougeole en Europe. Ensuite, le déclin de l’immunité collective du fait des périodes de confinement. L’absence d’interactions sociales a limité la circulation des pathogènes. Enfin, le changement climatique a favorisé la propagation de maladies comme la dengue et le choléra.

Les plus vulnérables

Les conséquences de cette recrudescence se font particulièrement sentir chez les enfants non vaccinés. Ces derniers sont plus vulnérables face à des maladies comme la rougeole, la coqueluche, la polio et le virus respiratoire syncytial. Ces maladies sont souvent plus sévères chez les nourrissons et les jeunes enfants que chez les adultes.

