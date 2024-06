Moderna dévoile des résultats prometteurs pour son vaccin dual contre Covid et grippe

D'après les données, Moderna, le laboratoire américain, s'est penché sur un vaccin combiné qui semble augmenter la résistance à la fois à la grippe et au Covid-19 chez les plus de 50 ans. Quelles pourraient être les implications de cette avancée ?

Tl;dr Moderna annonce un vaccin combiné grippe/Covid-19 efficace

Incite à une plus grande vaccination de la population

Résultats d’essai de phase 3 prometteurs

Dialogue avec les autorités de régulation imminent

L’innovation de Moderna : un nouveau vaccin

Le rythme de l’innovation médicale ne ralentit pas. L’entreprise biotechnologique américaine Moderna a récemment fait un annonce remarquable. Elle a déclaré que son nouveau vaccin combiné contre le virus de la grippe et le Covid-19 avait montré des résultats très encourageants lors des essais sur les adultes de 50 ans et plus.

Un espoir pour la vaccination

Selon Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, ce vaccin combiné pourrait drastiquement “réduire la charge que représentent les virus respiratoires pour les systèmes de santé et les pharmacies”.

De plus, il offre “à la population des options de vaccination plus pratiques”. Ceci est particulièrement crucial à une époque où l’amélioration des taux de vaccination est une priorité majeure. Il permet également d’administrer un seul et même vaccin contre ces deux maladies à la fois.

En tête de la course

D’autres géants de l’industrie pharmaceutique, tels que Pfizer et Novavax, se sont également engagés dans le développement de vaccins combinés.

Cependant, Moderna prend une avance considérable puisque c’est “la première à fournir des résultats d’essais de phase 3”, c’est-à-dire des essais à grande échelle.

Des résultats prometteurs, un pas de plus vers l’approbation

Pour confirmer leurs découvertes, les chercheurs de Moderna ont mené un essai clinique comprenant deux groupes de 4.000 personnes, chacun représentant des tranches d’âge différentes. Dans les deux groupes, le vaccin combiné s’est avéré plus efficace que les vaccins Fluzone de Sanofi et Fluarix de GlaxoSmithKline, qui sont actuellement approuvés pour la grippe, ainsi que le vaccin de Moderna contre le Covid-19, administrés séparément.

Moderna promet de soumettre les résultats détaillés de l’essai pour publication dans une revue scientifique, et est en train de se préparer à discuter avec les autorités de régulation pour les étapes ultérieures.