Une étude révèle les avantages de la vaccination simultanée contre la Covid-19 et la grippe

D'après une recherche du Johns Hopkins Center for Health Security, un think tank américain, il serait plus efficace de se faire vacciner simultanément contre la Covid-19 et la grippe, plutôt que de faire deux injections à des moments distincts. Qu'en pensez-vous ?

Tl;dr Une étude de Johns Hopkins suggère que la vaccination combinée contre le Covid-19 et la grippe serait plus efficace.

Les personnes vaccinées simultanément ont montré des niveaux plus élevés d’anticorps.

L’administration simultanée des vaccins semble offrir des avantages cliniques.

De légères réactions et une possible augmentation minime du risque d’AVC ont été notées.

La vaccination combinée : une arme plus efficace contre les virus?

Une étude récente menée par le Johns Hopkins Center for Health Security, un think tank américain, propose une nouvelle perspective sur la vaccination. Selon leurs recherches, une vaccination simultanée contre le Covid-19 et la grippe pourrait être plus efficace pour lutter contre les virus que deux injections séparées.

Une augmentation du taux d’anticorps

L’étude, relayée par le quotidien britannique The Guardian, a examiné deux groupes de personnes. Le premier groupe de 12 personnes a reçu en même temps leur rappel bivalent du Covid-19 et de la grippe. Le second groupe de 30 personnes a reçu leur rappel de vaccin contre le Covid et celui contre la grippe à des dates différentes sur le même mois. Les résultats ont montré que les personnes ayant reçu les deux vaccins lors de la même consultation présentaient des taux plus élevés d’immunoglobuline G1, les anticorps qui combattent le Covid-19 et la grippe.

Stimulation accrue du système immunitaire

Selon Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, cette augmentation pourrait être due à une stimulation accrue du système immunitaire par la présence simultanée des deux vaccins. Adalja souligne l’importance de déterminer si cette hausse du niveau d’anticorps se traduit par une plus grande protection contre l’infection ou la maladie.

Des bénéfices cliniques et pratiques

Au-delà de la facilité logistique, l’administration simultanée des vaccins semble offrir des bénéfices cliniques. Cependant, des réactions légères et une possible augmentation minime du risque d’AVC ont été notées.