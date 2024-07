Un vaccin révolutionnaire pourrait éradiquer le VIH à jamais

Une avancée majeure en médecine pourrait être à l'horizon avec l'émergence d'un nouveau traitement préventif contre le VIH, similaire à un vaccin. D'après une étude publiée le 24 juillet, ce traitement aurait déjà sauvegardé 5000 personnes de l'infection. Quelle sera la prochaine étape de ce développement prometteur ?

Tl;dr Nouveau traitement préventif contre le VIH, administré comme un vaccin.

Protection complète contre la maladie avec deux injections par an.

5.000 jeunes filles et femmes en Afrique du Sud et Ouganda protégées.

Potentielle réduction drastique du risque de nouvelles infections du VIH dans le monde.

Un espoir dans la lutte contre le VIH

Un traitement préventif novateur contre le VIH, présenté sous forme de vaccin, pourrait être une avancée sans précédent en médecine. Selon une étude publiée le 24 juillet, ce traitement aurait déjà permis de protéger 5.000 personnes de l’infection.

Une protection complète contre la maladie

Les résultats prometteurs de cette étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, suggèrent que deux injections par an de ce traitement pourraient offrir une protection complète contre le VIH. Testé en Afrique du Sud et en Ouganda, le traitement a été administré à 5.000 jeunes filles et femmes. Toutes les participantes ayant reçu deux doses n’ont pas contracté le VIH, offrant une efficacité de 100% lors de cette première phase expérimentale.

Des retombées mondiales envisagées

« Voir ce niveau de protection, c’est éblouissant », a déclaré Salim Abdool Karim, directeur d’un centre de recherche sur le sida en Afrique du Sud. Si ce traitement peut être largement distribué à faible coût, il pourrait réduire drastiquement le risque de nouvelles infections du VIH à travers le monde, a ajouté Sarah Palmer, co-directrice du centre de recherche sur les virus à l’institut médical Westmead de Sydney.

Un traitement accessible financièrement ?

Le traitement, produit par Gilead Sciences, a été conçu à partir du lenacapavir, un médicament antirétroviral déjà utilisé pour traiter le sida. Actuellement, le coût du traitement est d’environ 40.000 dollars par patient et par an. Cependant, une version générique pourrait réduire ce coût à 40 dollars si Gilead Sciences autorise sa fabrication.