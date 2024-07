Sida : Un « vaccin » innovant promet une protection intégrale contre le VIH

Il existe toutefois un espoir de rendre ce traitement plus abordable. En effet, son « prix pourrait chuter à 40 dollars en version générique », si Gilead autorise sa fabrication. Une telle décision permettrait de protéger les personnes à risque élevé, notamment dans les pays où l’accès aux soins est limité.

Le traitement, élaboré par le géant pharmaceutique américain Gilead Sciences, est basé sur le lenacapavir, un médicament antirétroviral déjà utilisé pour traiter le sida. Cependant, le coût actuel de ce traitement est inabordable pour beaucoup, s’élevant à 40 000 dollars par patient et par an.

Testé en Afrique du Sud et en Ouganda sur 5000 jeunes filles et femmes, ce « vaccin » présenterait une efficacité de 100% après deux doses. « Voir ce niveau de protection, c’est éblouissant », a déclaré Salim Abdool Karim, directeur d’un centre de recherche sur le sida en Afrique du Sud, ajoutant que si ces injections pouvaient être largement distribuées à faible coût, cela pourrait drastiquement réduire le risque de nouvelles infections du VIH dans le monde.

