Une pilule quotidienne promet une perte de 12 % du poids corporel

Une pilule amincissante à prendre quotidiennement permettrait de réduire le poids corporel d’environ 12 %. Ce traitement, récemment mis en avant par des chercheurs, ouvre de nouvelles perspectives pour lutter efficacement contre l’obésité.

Tl;dr Un nouveau médicament oral promet 12% de perte de poids.

Effets secondaires : nausées et vomissements chez certains patients.

Pilule potentiellement plus accessible que les injections actuelles.

Un nouvel espoir dans la lutte contre l’obésité

Alors que la quête de la silhouette idéale demeure pour beaucoup un parcours semé d’embûches, l’arrivée imminente d’un nouveau traitement attire l’attention. Cette fois, il ne s’agit pas d’un régime à la mode ni d’un entraînement intensif, mais d’une pilule anti-obésité développée par Eli Lilly. Baptisé Orforglipron, ce médicament oral pourrait bien changer la donne dès l’année prochaine.

Un effet significatif, mais modéré comparé aux injections

Les premiers résultats des essais cliniques sont encourageants. Les personnes ayant pris la dose maximale de cette pilule auraient perdu en moyenne 12 kilos sur 16 mois, soit près de 12 % de leur poids corporel après 72 semaines. Toutefois, ce chiffre reste inférieur à celui obtenu avec les traitements injectables comme Mounjaro, qui permettrait une perte avoisinant les 22 %. La comparaison entre ces options mérite donc réflexion : si le résultat est moins spectaculaire, la perspective d’éviter les aiguilles séduit de nombreux patients.

Bénéfices secondaires et quelques réserves

Au-delà du simple chiffre sur la balance, les chercheurs rapportent également une diminution du cholestérol, des triglycérides ainsi qu’une amélioration de la tension artérielle chez les participants à l’étude. Toutefois, tout n’est pas parfait : environ un patient sur dix aurait cessé le traitement suite à des effets indésirables tels que des nausées ou des vomissements. Une liste qui rappelle que chaque avancée médicale nécessite sa part d’ajustements et de vigilance.

Vers une accessibilité renforcée ?

L’enjeu économique reste aussi au cœur du débat. Face au coût élevé des solutions injectables comme Wegovy ou Ozempic, souvent hors de portée pour nombre de patients, l’arrivée annoncée d’une pilule moins onéreuse suscite un certain optimisme parmi les spécialistes de l’obésité. Le Dr Kenneth Custer, représentant d’Eli Lilly, affirme ainsi préparer une demande d’autorisation avant la fin de l’année en vue d’un lancement mondial visant à répondre à un « besoin urgent de santé publique ».

Ce nouvel outil sera-t-il adopté massivement ? Impossible encore de trancher, tant les attentes sont grandes et la prudence nécessaire. Mais pour celles et ceux qui refusent les piqûres ou se battent contre les inégalités d’accès aux soins, cette pilule pourrait marquer une étape décisive.