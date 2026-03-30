Un médicament oral rival d’Ozempic pourrait offrir une perte de poids encore supérieure

Une nouvelle option orale destinée à remplacer l’Ozempic pourrait offrir de meilleurs résultats en matière de perte de poids, selon des données récentes. Ce traitement prometteur suscite l’intérêt alors que la demande pour des solutions efficaces ne cesse de croître.

Tl;dr Orforglipron : pilule efficace pour perte de poids et diabète.

Plus d’effets secondaires digestifs que le sémaglutide orale.

Production simplifiée et sans besoin de réfrigération.

Un nouvel acteur bouleverse le marché

Ces derniers mois, le secteur des médicaments contre l’obésité et le diabète connaît une transformation marquée par l’arrivée d’un comprimé innovant : orforglipron. Développé par Eli Lilly, ce traitement oral a démontré, lors d’un essai clinique international de phase 3 mené sur plus de 1 600 adultes atteints de diabète de type 2, une efficacité supérieure à celle de ses rivaux actuels. L’enjeu ? Offrir une alternative crédible aux traitements injectables tels que le sémaglutide, mieux connu sous les marques Wegovy et Ozempic, qui dominent aujourd’hui le marché.

L’évolution des traitements GLP-1

Pour comprendre cet engouement, il faut rappeler que les médicaments agissant sur les récepteurs du GLP-1 ont révolutionné la gestion du diabète et favorisé la perte de poids. Ces molécules imitent une hormone digestive qui, après un repas, signale la satiété au cerveau tout en stimulant la sécrétion d’insuline. Cependant, les formulations injectables posent plusieurs problèmes : nécessité de se piquer régulièrement, conservation au froid complexe – en particulier dans les pays à faibles ressources –, et difficultés pour certains patients à s’auto-administrer leur traitement.

C’est dans ce contexte que l’intérêt s’est déplacé vers les alternatives orales. Pourtant, la version orale du sémaglutide reste contraignante : absorption difficile (moins de 1 %), coût élevé, et impératif de la prendre à jeun suivi d’une attente avant toute alimentation.

Orforglipron : promesses et limites

L’essai clinique dévoilé récemment a apporté des résultats parlants. Après 52 semaines, orforglipron a permis une baisse significative du taux d’HbA1c – le marqueur clé du contrôle glycémique – plus marquée qu’avec le sémaglutide oral (jusqu’à -1,91 % contre -1,47 %). Côté perte de poids aussi, l’avantage est net : les participants ont perdu en moyenne entre 6,1 kg et 8,2 kg sous orforglipron, contre environ 5,3 kg avec son concurrent direct.

Toutefois, l’efficacité ne va pas sans revers. Les chercheurs soulignent un taux élevé d’effets secondaires gastro-intestinaux (près de 59 % chez ceux traités par orforglipron), soit davantage qu’avec le sémaglutide. Conséquence directe : environ un patient sur dix a dû interrompre son traitement en raison des désagréments subis.

Pistes pour demain

Ce qui distingue aussi orforglipron est sa nature chimique : il s’agit d’un « small-molecule drug », autrement dit une molécule synthétique capable de passer aisément la barrière intestinale — ce qui facilite sa fabrication et limite les coûts. Contrairement aux peptides comme le sémaglutide nécessitant une chaîne du froid rigoureuse, orforglipron ne requiert aucune réfrigération. Cette caractéristique offre un atout logistique indéniable pour un déploiement mondial.

Pour autant, si ce nouveau comprimé oral semble prometteur sur le papier – tant pour le contrôle du diabète que pour l’accompagnement à la perte pondérale –, reste à savoir s’il saura convaincre durablement médecins et patients malgré ses effets secondaires prononcés. En toile de fond se pose déjà cette question centrale : dans un marché aussi concurrentiel où l’adhésion au long cours dépend autant de l’efficacité que de la tolérance au traitement, orforglipron réussira-t-il son pari ?