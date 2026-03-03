Une étude révèle que le sémaglutide pourrait réparer les lésions liées à l’arthrose

Une étude récente indique que le sémaglutide, un médicament initialement développé pour le diabète et la perte de poids, pourrait contribuer à réparer les lésions articulaires liées à l’arthrose, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques.

Tl;dr Sémaglutide répare les tissus abîmés par l’arthrose.

L’effet bénéfique va au-delà de la perte de poids.

Des essais humains préliminaires sont prometteurs, mais prudence.

Une nouvelle piste contre l’arthrose ?

Les avancées médicales autour du sémaglutide, substance déjà célèbre sous les noms commerciaux d’Ozempic et de Wegovy, intriguent autant qu’elles suscitent l’espoir. Connu pour traiter le diabète de type 2 et favoriser la perte de poids, ce médicament pourrait selon une équipe sino-américaine offrir un répit inattendu face à l’arthrose, la forme la plus répandue d’arthrite dans le monde.

Un mécanisme d’action inattendu

Au fil des années, il était admis que soulager l’arthrose passait avant tout par réduire la pression exercée sur les articulations, en particulier via la perte de poids. Cependant, le récent travail publié révèle une tout autre dynamique. Le sémaglutide agit non seulement en mimant une hormone clé (GLP-1), qui aide à réguler la glycémie et diminue l’appétit, mais il modifie surtout le métabolisme cellulaire des chondrocytes — ces cellules responsables du cartilage articulaire.

Plutôt que de se contenter d’un effet mécanique dû au poids, le médicament « reprogramme le métabolisme des cellules du cartilage, leur permettant de produire davantage d’énergie ». L’équipe a observé chez les souris traitées une activation du fameux « axe GLP-1R-AMPK-PFKFB3 », augmentant l’efficacité énergétique des chondrocytes. Ce changement favorise la respiration cellulaire (oxydative) plutôt que la glycolyse rapide, mais peu productive, ralentissant ainsi la dégradation articulaire.

Pistes humaines et limites actuelles

Pour aller plus loin, les chercheurs ont recruté vingt patients souffrant à la fois d’obésité et d’arthrose du genou. Séparés en deux groupes, certains recevaient simplement de l’acide hyaluronique (HA), d’autres une association HA + sémaglutide. Après six mois, ces derniers rapportaient moins de douleur et voyaient leur mobilité améliorée ; des examens IRM confirmaient même un épaississement du cartilage aux zones sollicitées.

Quelques données clés émergent :

Diminution significative de la douleur arthrosique signalée par les patients.

Aucune amélioration similaire observée avec seulement une restriction alimentaire.

Nouvelles pistes thérapeutiques ciblant le métabolisme intra-articulaire.

L’enjeu mondial et l’appel à la prudence

Avec près de 600 millions de personnes touchées et des projections alarmantes pour 2050, chaque nouvel espoir mérite attention… mais aussi discernement. L’étude rappelle en effet que « les effets protecteurs du sémaglutide doivent être interprétés avec prudence et confirmés par d’autres essais cliniques ». Par ailleurs, ce médicament n’est pas exempt d’effets indésirables parfois préoccupants. En somme, si cette recherche ouvre un champ inédit pour le traitement fondamental de l’arthrose — au-delà du simple soulagement symptomatique — elle exige encore validation et recul avant toute révolution thérapeutique.