Une étude révèle un rôle insoupçonné des bactéries dans la formation des calculs rénaux

Une récente étude révèle que certaines bactéries pourraient intervenir dans la formation des calculs rénaux, un aspect jusqu’alors méconnu. Cette découverte ouvre de nouvelles pistes pour comprendre et potentiellement prévenir ces affections douloureuses.

Tl;dr Bactéries vivantes détectées dans des calculs rénaux courants.

Elles pourraient jouer un rôle clé dans leur formation.

De nouvelles pistes thérapeutiques envisagées pour le traitement.

Un paradigme bouleversé sur les calculs rénaux

Les calculs rénaux n’ont rien de nouveau : ils tourmentent l’humanité depuis l’Antiquité. Pourtant, une récente étude américaine vient de remettre en cause une idée reçue sur la nature même du type le plus fréquent de ces pierres – à savoir les calculs d’oxalate de calcium, qui représentent près de 80 % des cas. Jusqu’ici, la communauté médicale pensait qu’ils étaient uniquement constitués de minéraux cristallisés, issus des sels présents dans l’urine. Or, il semblerait qu’on soit passé à côté d’un acteur discret, mais décisif.

Des bactéries actives au cœur des pierres

Grâce à des techniques avancées de microscopie électronique et à fluorescence, une équipe dirigée par la chercheuse Kymora Scotland (UCLA) a observé non seulement la présence de bactéries vivantes, mais aussi de biofilms bactériens incrustés directement dans la structure cristalline des calculs. Ce phénomène va bien au-delà d’une simple contamination extérieure : « Nous avons découvert un nouveau mécanisme susceptible d’expliquer la fréquence élevée de ces pierres », confie Kymora Scotland. Les auteurs suggèrent que les bactéries pourraient servir de noyau initial, autour duquel les cristaux se forment et s’agrègent ensuite, piégeant ainsi les micro-organismes dans leur masse solide.

Nouvelles perspectives thérapeutiques et questionnements scientifiques

Ce constat ne manque pas d’intriguer, surtout quand on sait que les infections bactériennes étaient jusqu’à présent surtout associées aux rares calculs dits « de struvite » (seulement 2 à 6 % des cas). Les spécialistes s’interrogent désormais sur le rôle potentiellement sous-estimé des microbes dans d’autres formes encore mal comprises. Les chercheurs soulignent également l’importance du lien entre infections urinaires récidivantes et répétition des épisodes lithiasiques.

Parmi les axes ouverts par cette découverte, il faut retenir :

L’idée d’une approche thérapeutique ciblant directement le microbiote urinaire ou la destruction des biofilms associés.

Un enjeu médical mondial encore à explorer

Les implications sont vastes, tant pour la prévention que pour le traitement : mieux comprendre cette interaction entre micro-organismes et minéraux pourrait aboutir à diminuer le risque de récidive pour des millions de patients dans le monde. Reste toutefois à élucider pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables et quelles espèces bactériennes précises sont impliquées. L’équipe multi-institutionnelle pilotée par Kymora Scotland poursuit actuellement ses travaux afin de démêler ce nouvel écheveau biomédical et peut-être ouvrir la voie à une révolution dans la prise en charge des calculs rénaux.