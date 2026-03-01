La découverte d’un virus caché dans le microbiote intestinal relie ce dernier au cancer colorectal

Des chercheurs ont identifié la présence d’un virus jusque-là inconnu dans certaines bactéries intestinales humaines, révélant un lien potentiel avec le développement du cancer colorectal, l’une des formes de cancer les plus répandues à travers le monde.

Tl;dr Nouveau virus associé à Bacteroides fragilis découvert.

découvert. Lien probable avec le cancer colorectal confirmé dans une vaste étude.

Piste prometteuse pour le dépistage et la recherche de traitements.

Un nouveau virus s’invite dans la compréhension du cancer colorectal

Parfois, la science réserve des surprises là où l’on pensait avoir tout examiné. Dans le cas du cancer colorectal, des chercheurs de Danemark et d’Australie viennent de dévoiler une pièce jusqu’alors manquante : un virus, inconnu jusqu’à présent, lié à une bactérie déjà bien étudiée, mais jamais soupçonnée d’un tel compagnon. Cette découverte pourrait ouvrir de nouvelles perspectives sur les origines d’une des formes de cancer les plus courantes en Occident.

Bacteroides fragilis : de la normalité à la suspicion

Le point de départ ? La présence récurrente de la bactérie Bacteroides fragilis chez les personnes atteintes de cancer colorectal. Un paradoxe, puisque cette bactérie est aussi très courante chez des individus en parfaite santé. Pour le microbiologiste Flemming Damgaard, du Odense University Hospital, l’énigme était flagrante : « Il a toujours été difficile d’expliquer pourquoi on retrouvait systématiquement cette bactérie chez les patients atteints, alors qu’elle n’a rien d’inhabituel dans le microbiote sain ». C’est donc l’analyse minutieuse du génome bactérien qui a permis aux scientifiques de détecter la présence récurrente d’un nouveau type de bactériophage – un virus qui infecte précisément ces bactéries.

Des associations statistiques frappantes… mais encore prudentes

L’étude s’est appuyée sur un large échantillon danois comprenant 877 personnes. Les résultats sont sans appel : les porteurs d’un cancer colorectal sont deux fois plus susceptibles d’abriter ce fameux virus dans leur flore intestinale que ceux qui n’en souffrent pas. Il faut toutefois rester mesuré. Les chercheurs insistent sur le fait qu’ils ne disposent pas encore des preuves nécessaires pour établir un lien de cause à effet direct. Comme le précise Damgaard : « Nous ne savons pas si le virus provoque le cancer ou s’il reflète simplement un autre bouleversement du microbiote ».

Les facteurs environnementaux expliqueraient environ 80 % du risque lié au cancer colorectal ; la composition du microbiote, et désormais ses habitants viraux, pourraient donc jouer un rôle plus crucial qu’on ne l’imaginait.

Dépistage et perspectives thérapeutiques : les prochaines étapes ?

Face à ces découvertes, plusieurs pistes se dessinent pour l’avenir :

Dépistage par analyse virale des selles ;

Ciblage thérapeutique du couple bactérie-virus ;

Mieux comprendre comment ce duo agit sur le développement tumoral.

Néanmoins, tout reste encore au stade expérimental. Les chercheurs souhaitent désormais explorer comment ce nouveau bactériophage interagit exactement avec son hôte bactérien et si son identification précoce pourrait aider à repérer les individus les plus à risque.

Alors que le microbiote intestinal fascine toujours autant par sa complexité – capable d’influencer même notre sommeil ou notre poids – c’est aujourd’hui la fine mécanique entre bactéries et virus qui capte l’attention des experts. Reste à transformer ces pistes prometteuses en véritables avancées pour la santé publique.