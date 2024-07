La fréquence des selles en dit long sur notre santé

Il serait donc idéal d’aller aux toilettes une à deux fois par jour pour une santé optimale. Les personnes adoptant cette fréquence tendent à avoir un régime riche en fibres, à bien s’hydrater et à pratiquer une activité physique régulière. C’est une indication que nos habitudes de vie ont un impact direct sur notre bien-être et notre santé globale. Il est ainsi crucial de lever le voile sur ce sujet tabou.

L’étude révèle également un risque accru d’atteinte hépatique chez les personnes souffrant de diarrhée. De plus, ils ont mis en lumière un lien entre la fréquence des selles, l’anxiété et la dépression .

Johannes Johnson-Martinez, auteur principal de l’étude, explique que « la fréquence des selles peut fortement influencer le fonctionnement du microbiote intestinal ». En effet, si les matières fécales stagnent dans notre intestin , cela peut créer des toxines qui peuvent passer dans notre sang et provoquer des problèmes de santé.

L’étude a également pris en compte des analyses de sang, d’échantillons de selles, l’indice de masse corporelle (IMC) des participants, leurs habitudes alimentaires, leur niveau d’activité physique et leur état de santé mentale.

Il est un sujet que la bienséance nous pousse à éviter : celui de nos selles. Et pourtant, d’après une récente étude de l’Institute for Systems Biology (ISB) de Seattle, le nombre de fois où l’on va aux toilettes révèle beaucoup sur notre état de santé.

Selon une recherche, la constipation chronique pourrait être liée aux maladies neurodégénératives, tandis que la diarrhée augmente le risque de troubles hépatiques. Cette observation ne vous incite-t-elle pas à prêter plus d'attention à votre santé intestinale ?

