Une bactérie intestinale empêche la prise de poids chez des souris nourries richement en graisses

Des chercheurs ont découvert qu’une bactérie intestinale spécifique pouvait empêcher la prise de poids chez des souris soumises à un régime riche en graisses, ouvrant la voie à de nouvelles pistes pour lutter contre l’obésité.

Tl;dr Turicibacter réduit la prise de poids chez la souris.

Son efficacité dépend d’une supplémentation régulière.

Des applications humaines restent à confirmer.

Un microbe clé dans la lutte contre l’obésité

L’exploration du microbiote intestinal réserve encore bien des surprises. Cette fois, c’est une équipe de microbiologistes de l’Université de l’Utah qui met en lumière le rôle déterminant d’une bactérie singulière : Turicibacter. Si le microbiote humain se compose de centaines d’espèces, rares sont celles dont l’impact isolé sur la santé métabolique s’avère aussi spectaculaire.

Un mécanisme de protection… mais fragile

Les chercheurs se sont penchés sur les effets du Turicibacter, notamment chez des souris soumises à un régime riche en graisses. Résultat : une nette diminution de la prise de poids, accompagnée d’améliorations notables sur la glycémie et les profils lipidiques. Pourtant, tout n’est pas si simple. Ce microbe bénéfique voit sa croissance freinée par certains composants gras comme le palmitate – un acide gras saturé omniprésent dans les aliments industriels. Étonnamment, il ne meurt pas au contact du palmitate, mais sa prolifération s’arrête jusqu’à ce que l’environnement redevienne favorable.

L’espoir d’une thérapie personnalisée ?

Pourquoi ce résultat suscite-t-il autant d’intérêt ? Parce que les molécules produites par le Turicibacter semblent limiter l’absorption intestinale des « céramides », des lipides liés à des maladies métaboliques comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. L’expérience va plus loin : administrer par voie orale cette bactérie cinq jours par semaine protège les souris d’une partie des méfaits d’un régime déséquilibré. Voici, pour résumer cette stratégie prometteuse :

Diminution significative du gain pondéral malgré un excès de graisses.

du gain pondéral malgré un excès de graisses. Baisse du glucose sanguin et amélioration des paramètres lipidiques.

sanguin et amélioration des paramètres lipidiques. Nécessité d’un apport régulier en bactéries vivantes.

Mise en perspective : prudence et perspectives humaines

Malgré cet enthousiasme, la prudence s’impose. Les recherches sur le microbiote ne font qu’effleurer leur potentiel – seuls quelques « alliés » comme Turicibacter ont été identifiés à ce jour. « Avec des investigations approfondies, nous pourrons transformer certains microbes en médicaments et bâtir un véritable arsenal adapté aux patients souffrant de pathologies métaboliques variées », avance Kendra Klag, première auteure de l’étude.

Alors que le marché s’enflamme autour d’antidiabétiques comme Ozempic, l’idée d’une thérapie microbienne sur-mesure – sans effets secondaires notoires – semble séduisante. Mais il faudra patienter pour vérifier ces promesses chez l’humain : un long chemin reste à parcourir avant que ces traitements potentiels ne passent du laboratoire à notre quotidien.