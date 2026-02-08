La transplantation de microbiote fécal de jeunes souris rajeunit l’intestin des sujets âgés

Des chercheurs ont constaté que la transplantation de microbiote fécal provenant de jeunes souris permettait d’inverser le vieillissement du système digestif chez des souris âgées, ouvrant de nouvelles pistes pour comprendre l’impact du microbiote sur la santé intestinale liée à l’âge.

Tl;dr Transplantation de microbiote jeune relance la régénération intestinale.

Vieillissement intestinal lié au déclin des cellules souches.

Potentiel thérapeutique contre maladies liées à l’âge.

La jeunesse microbienne, une clé pour l’intestin vieillissant

Le fonctionnement de notre intestin se fragilise avec l’âge. Des chercheurs allemands et américains viennent d’apporter un nouvel éclairage sur ce phénomène : transférer le microbiote – autrement dit les communautés de bactéries – de jeunes souris vers des plus âgées permettrait de raviver la capacité de leur épithélium à se régénérer. Derrière cette découverte, l’équipe menée par le biologiste moléculaire Hartmut Geiger, à l’université d’Ulm, espère ouvrir une voie pour soigner les troubles intestinaux liés à l’âge.

L’expérimentation : un échange bactérien révélateur

Les scientifiques, rejoints notamment par les biologistes cellulaires Yi Zheng et Kodandaramireddy Nalapareddy (Cincinnati Children’s Hospital Medical Center), ont imaginé un protocole simple : réaliser des transplantations fécales entre souris jeunes et âgées. Objectif ? Observer si la composition du microbiote pouvait influencer le rythme de renouvellement des cellules souches intestinales, dont la défaillance accélère le vieillissement du système digestif.

L’analyse post-transplantation ne laisse pas place au doute : chez les vieilles souris, l’activité des cellules souches repart à la hausse et, surtout, le fameux signal Wnt, crucial pour leur bon fonctionnement, s’intensifie. Mieux encore, la capacité de réparation après un dommage – comme une irradiation – s’en trouve accrue. À l’inverse, chez les jeunes recevant un microbiote âgé, seules quelques fonctions déclinent légèrement.

Bactéries : ni bonnes ni mauvaises en soi ?

L’expérience réserve toutefois son lot de surprises. L’une d’elles concerne la bactérie Akkermansia. Bien connue pour ses vertus présumées contre l’obésité induite par le régime alimentaire, elle joue ici un rôle ambivalent : lorsqu’elle est trop présente chez des sujets âgés, elle contribue paradoxalement à freiner le signal Wnt et donc la régénération cellulaire. De quoi rappeler que « bon » ou « mauvais » microbe dépend du contexte biologique.

Voici ce que retient l’équipe :

Le microbiote jeune stimule clairement la capacité de réparation intestinale.

L’effet du vieillissement sur l’intestin semble étroitement lié aux changements bactériens.

Certaines bactéries bénéfiques peuvent devenir problématiques selon l’âge.

Vers de futures pistes thérapeutiques ?

Même si ces résultats ne peuvent être directement transposés à l’humain – nos corps restent bien plus complexes –, ils ouvrent une piste prometteuse. Relancer la fonction des cellules souches intestinales grâce au microbiote pourrait, un jour peut-être, permettre de lutter contre les inflammations ou maladies chroniques associées à l’âge. Un espoir qui mérite désormais d’être confirmé chez notre propre espèce… et qui invite à repenser notre rapport aux microbes qui peuplent nos entrailles.