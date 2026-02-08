Avancée majeure : des chercheurs conçoivent un rein compatible avec tous les groupes sanguins

Des chercheurs ont réussi à concevoir un rein « universel » compatible avec tous les groupes sanguins, une avancée majeure qui pourrait transformer la transplantation rénale et élargir considérablement l’accès à ce traitement vital pour de nombreux patients.

Tl;dr Un rein « universel » bientôt compatible avec tous les groupes sanguins.

La technique pourrait réduire nettement l’attente des transplantations.

Des défis majeurs restent avant les essais humains à grande échelle.

Un pas décisif vers le rein « universel »

Après dix ans de recherche acharnée, une équipe internationale regroupant des scientifiques du Canada et de la Chine vient d’atteindre une étape clé dans le domaine de la transplantation rénale. Leur avancée ? La création d’un rein potentiellement « universel », qui pourrait un jour être greffé à n’importe quel patient, quel que soit son groupe sanguin. Cette prouesse a été démontrée lors d’une expérimentation menée sur un receveur en état de mort cérébrale, avec le consentement familial, où l’organe a fonctionné durant plusieurs jours.

Enjeux et perspectives pour les patients en attente

Aujourd’hui encore, plus de la moitié des personnes figurant sur les listes d’attente pour une greffe sont porteuses du groupe sanguin O. Ce groupe, dit « donneur universel », souffre paradoxalement d’une pénurie dramatique : leurs reins peuvent être attribués à tous, mais ils doivent patienter jusqu’à ce qu’un organe compatible soit disponible. En effet, bien que des procédures existent pour transplanter des reins entre groupes différents — en « entraînant » le système immunitaire du receveur à tolérer l’organe — elles demeurent lourdes, coûteuses, risquées et exigent du temps de préparation.

L’innovation enzymatique : la clé de la compatibilité ?

C’est ici que les travaux récents ouvrent une brèche. Les chercheurs sont parvenus à transformer un rein de type A en rein de type O grâce à des enzymes spécifiques. Ces dernières agissent comme des ciseaux moléculaires : elles retirent les sucres (antigènes) qui signalent normalement la présence du groupe sanguin A, rendant ainsi l’organe « invisible » pour le système immunitaire du patient receveur. Selon le biochimiste Stephen Withers, de l’Université de Colombie-Britannique, c’est comparable à « enlever la peinture rouge d’une voiture pour retrouver l’apprêt neutre » : dès lors, l’organe n’est plus perçu comme étranger.

Néanmoins, plusieurs obstacles subsistent. Au bout du troisième jour post-transplantation expérimentale, certains signes indiquaient la réapparition partielle des antigènes A et une réaction immunitaire modérée – preuve qu’il reste des ajustements avant d’envisager sereinement des essais cliniques élargis.

Des vies en jeu et un espoir renouvelé

Rappelons qu’aux États-Unis seulement, on déplore chaque jour onze décès liés au manque de reins disponibles – en majorité chez les patients de groupe O. Face à cette réalité implacable, élargir le spectre des dons compatibles pourrait changer la donne. Les pistes étudiées ne se limitent pas aux enzymes : greffes à partir de porcs ou anticorps innovants figurent aussi parmi les espoirs évoqués. L’équipe canadienne résume ce sentiment : « C’est ce qui arrive quand des années de science fondamentale rejoignent enfin la réalité clinique. » Un chemin encore long demeure avant une adoption généralisée, mais jamais la perspective n’a semblé si tangible pour sauver davantage de vies grâce à la transplantation rénale.