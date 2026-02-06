Une découverte inattendue dans les calculs rénaux remet en cause leur mode de formation

Des recherches récentes révèlent la présence inattendue de structures complexes au sein des calculs rénaux, remettant en question les théories établies sur leur formation et ouvrant la voie à une meilleure compréhension de ce phénomène médical courant.

Tl;dr Des bactéries détectées dans des calculs rénaux non infectieux.

Nouveau mécanisme de formation de calculs révélé.

Vers des traitements ciblant le microbiote urinaire.

Un paradigme remis en question

Les calculs rénaux font souffrir près d’un individu sur onze au cours de sa vie. Jusqu’ici, les spécialistes considéraient que la forme la plus répandue — le calcul d’oxalate de calcium — résultait avant tout de phénomènes physiques et chimiques, l’accumulation de certains minéraux dans l’urine. Mais une récente étude menée par l’équipe de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) bouleverse cette certitude solidement ancrée.

Bactéries : un invité inattendu au cœur des pierres

Pour la première fois, des chercheurs ont mis en évidence la présence persistante de bactéries enfouies à l’intérieur même des calculs dits « non infectieux ». Grâce à des techniques d’observation avancées — microscopie électronique et fluorescence notamment — ils ont constaté que ces micro-organismes s’organisaient en véritables « feuilles » structurales au sein du cristal. Fait notable : ce phénomène a été observé même chez des patients sans infection urinaire diagnostiquée.

Un mécanisme nouveau et ses implications

Comme le souligne la urologue Kymora Scotland, ce résultat « bouscule l’idée reçue selon laquelle ces pierres ne naissent que de réactions chimiques » ». Désormais, il apparaît qu’une composante microbienne pourrait activement participer à leur formation. Cela offre une explication plausible au lien fréquemment constaté entre infections urinaires récurrentes et récidives de calculs rénaux. Pour les experts, ce mécanisme inédit pourrait aussi rendre compte du taux élevé de récidive chez certains patients.

Voici quelques pistes que cette découverte laisse entrevoir :

Mieux cibler le traitement , en agissant directement sur le microbiote urinaire.

, en agissant directement sur le microbiote urinaire. Mieux prévenir la récidive, via un diagnostic plus fin des infections cachées.

Vers une évolution des pratiques médicales ?

L’étude suggère que traiter spécifiquement ces bactéries nichées dans les reins, les uretères ou la vessie pourrait réduire le risque de formation future de calculs. Si cette voie se confirmait, elle obligerait à revoir recommandations et stratégies contre les calculs rénaux, qui touchent majoritairement les porteurs d’oxalate de calcium. Une avancée scientifique qui, sans doute, ouvrira la porte à toute une série d’approches thérapeutiques inédites.